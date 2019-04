Agite en el uribismo de Caldas para elegir candidato a la Gobernación, renuncia Luis Guillermo Giraldo

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Salió cierto parte del mensaje que, por supuesto error, difundió ayer Marco Aurelio Giraldo Hurtado por Whatsapp. Es hermano de Luis Guillermo Giraldo precandidato a la Gobernación de Caldas por el Centro Democrático (CD).

Dijo que Luis Guillermo abandonaba la contienda por el CD y seguiría independiente para lograr la meta, pues el escogido para ser candidato era Camilo Gaviria (hijo de Adriana Gutiérrez), y que esto respondía a la falta de garantías en la colectividad.

Sin embargo, el propio Luis Guillermo sostuvo al mediodía que era un error de su hermano y que continuaba en la contienda por el uribismo, pero a las 7:00 p.m. anunció que presentará la renuncia al CD y seguirá su camino a la Gobernación como independiente (ver recuadro), o sea que el mensaje salió casi cierto.

Se queja

El CD tenía que definir candidato único a Gobernación entre cuatro precandidatos: Antonio Corrales Giraldo (diputado), Camilo Gaviria Gutiérrez (empresario e hijo de Adriana Gutiérrez Jaramillo), Luis Guillermo Giraldo Hurtado (exalcalde de Manizales, excongresista y exembajador) y Jorge Luis Ramírez Agudelo (exdiputado y excandidato a la Cámara).

Corrales y Giraldo buscaban que se hiciera una consulta abierta, en la que pudieran participar personas de otros partidos; mientras Gaviria y Ramírez le apuntaban a una consulta cerrada en la que solo opinaran los uribistas. Al no lograr un acuerdo en reunión de la semana pasada, el tema quedó a decisión de la Dirección Nacional.

Giraldo agregó que el Partido en Caldas no le ha dado una sola garantía. “Todo el aparato y la estructura del Partido ha estado al servicio de un solo precandidato: Camilo. Adriana Gutiérrez forma parte de la Dirección Nacional, y aunque uno puede pedir que se declare impedida, me imagino que por los laditos ella hará toda la fuerza para que la decisión sea a favor de Camilo”.

Responde Gutiérrez

Gutiérrez, delegada por Caldas en la Dirección Nacional del CD, dijo al mediodía que a todos los precandidatos por igual les han brindado garantías. “Como miembro de la Dirección Nacional me abstuve ayer -lunes- de participar en la definición del mecanismo para escoger candidato a la Gobernación en Caldas, me considero impedida al estar Camilo participando. Que se le pregunte a algún concejal o militante si los he llamado alguna vez a que ayuden a Camilo; nunca he salido con él a un evento político, excepto a los foros, he participado porque van los cuatro candidatos. Camilo se ha abierto trocha solo, independiente de mi ayuda”.

Gutiérrez consideró que no se debe marginar de su cargo nacional. “Llevo construyendo el Centro Democrático y la organización política para defender las ideas de Uribe desde el momento en que él se lanzó, hace 20 años. Tengo un espacio que el señor Giraldo no puede venir a reclamarlo, porque me lo he ganado con mi trabajo. El reconocimiento y la autoridad que tengo en el departamento nadie me los ha regalado”.

En la noche, al pedirle concepto por la renuncia de Giraldo, Gutiérrez afirmó que la situación es muy incómoda porque está vinculado su hijo Camilo. Pidió consultar al senador Carlos Felipe Mejía, quien no respondió la llamada.

Decidió la Dirección Nacional

Según Adriana Gutiérrez, las direcciones departamentales del CD en el país tenían hasta el 28 de marzo para pronunciarse sobre el mecanismo para escoger candidatos únicos a gobernaciones y alcaldías. “En Caldas no nos pudimos poner de acuerdo. La semana pasada los precandidatos se reunieron y expresaron que definitivamente dejaban en manos de la autoridad competente esa decisión. Ayer -lunes- la Dirección Nacional propuso para Caldas hacer una audiollamada (sic), sistema que se va a utilizar en unos 10 departamentos”.

Las llamadas las hará una firma escogida por la Dirección Nacional para todo el país, a todos los militantes inscritos y debidamente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. En Caldas, dijo Gutiérrez, son unos 6 mil 500, que deberán responder sobre el candidato de su preferencia. Esta información la entregará mañana al Comité Departamental, y lo que sí definirá esta instancia son las fechas para hacer las llamadas.

Reducción de militantes

Adriana Gutiérrez explicó que el CD en Caldas llegó a tener 46 mil militantes inscritos, pero que a principios del 2018 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les tumbó 40 mil porque el Partido no tenía cómo comprobar que eran militantes. “No habían firmado con su puño y letra los formularios, ni habían puesto la huella digital. El Partido tuvo que empezar a hacer una nueva militancia, y solo tiene 6 mil 500 que reconoce el CNE”.

Opinan los precandidatos

Antonio Corrales

No hay comunicación oficial del Partido. Hago parte del Comité Político Departamental y allí se hablará mañana del mecanismo. Soy disciplinado y acepto la decisión de la Dirección Nacional, al no lograr consenso. Entiendo la posición de Luis Guillermo, que aunque es fundador, posiblemente por haber estado tantos años en Bogotá no le ha permitido tener en la militancia el reconocimiento que otros tienen.

Camilo Gaviria

No sé, no conozco de mecanismos. Voy a revisar bien y a preguntar. Soy respetuoso de lo que haya decidido el Directorio Nacional.

Luis Guillermo Giraldo

46 mil personas se inscribieron como militantes del Centro Democrático en Caldas, ¿cuándo validaron que son solo 6 mil, dónde están los otros 40 mil? No estoy impedido para ir por firmas o por otro partido, eso lo pensaremos. Lo que no puedo aceptar es el mecanismo que escogieron, de todas maneras va a ganar Camilo Gaviria. No echo para atrás mi renuncia, no puedo permitir más encerronas de las que me han hecho, fue la última.

Jorge Luis Ramírez

Al no llegar a un acuerdo, es la Dirección Nacional la que define el mecanismo. Esperamos directrices. El Partido nos ha dado todas las garantías. Luis Guillermo es muy amigo de Álvaro Uribe, y me imagino que usará esos mecanismos para sentir garantías, es muy respetable su posición, pero igual se podría decir que no hay garantías para el resto porque él es muy amigo de Uribe.