Unas fotografías tomadas el pasado 23 de febrero y publicadas dos días después por el portal web Tintiando, en las que aparecen cuatro funcionarios públicos de Caldas en una manifestación política de candidatos del Partido de la U al Congreso, obligaron a la Corporación Cívica de Caldas (CCC) a alertar a las autoridades.

En un comunicado, la CCC hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades públicas para que extremen las medidas y con ellas eviten que funcionarios públicos y contratistas de la región participen en actividades proselitistas.

Además solicita que, en caso de haber mérito, se impongan las sanciones que correspondan contra estos funcionarios. Se trata de Gerson Bermont Galavis, exalcalde de La Dorada y director de la Territorial de Salud de Caldas; Luis Eduardo Céspedes, director del Hospital San Félix de La Dorada; Nohora Beatriz Peláez, funcionaria de Corpocaldas en La Dorada, y William Oliveros, coordinador del Fondo Nacional del Ahorro.

La manifestación política en la que se ven es a favor de dos candidatos del Partido de la U: Juan Felipe Lemos, al Senado, y Óscar Tulio Lizcano González, a la Cámara por Caldas.

Argumentos

"La CCC rechaza este comportamiento de los funcionarios, en la medida en que ponen en riesgo el cumplimiento legal de sus funciones y la imparcialidad que deben mantener frente a cualquier actividad proselitista. En este sentido, le solicita a la Procuraduría para que inicie las respectivas investigaciones, con el fin de que esclarezca la veracidad de los hechos y determine si existe lugar a sanciones. En el criterio de la CCC, la prohibición debe ser observada por los funcionarios de la manera más amplia posible, sin dejar lugar a interpretaciones o situaciones confusas que pongan en duda la imparcialidad que debe mantenerse dentro de la moralidad pública de todo servidor", argumenta la entidad en el comunicado.

Agrega que por más que estos funcionarios no hayan organizado la manifestación, por más que no estén portando distintivos propios de la campaña, y así lo estén desarrollando en horarios extralaborales (viernes en la noche), "es un hecho grave que habla de unos funcionarios que no tienen ninguna obligación de estar allí y que podrían estar usando para otros fines los recursos públicos de los que han sido provistos o que podrían estar poniendo su investidura al servicio de la campaña electoral. Sin embargo, será la Procuraduría General quien defina la situación".

La CCC recuerda que según la Constitución Política, la participación en política de los funcionarios públicos se encuentra supeditada en una ley estatutaria que hasta la fecha no ha sido promulgada. "En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la postura de la Procuraduría General, ha sido la de prohibir cualquier tipo de participación proselitista de los funcionarios públicos, incluso de los contratistas. Así quedó ratificado en la Directiva 01 del 28 de febrero del 2017".

También insiste en que la Gobernación y las alcaldías municipales "deben poner en marcha todos los mecanismos para que estas situaciones no se sigan presentando y la ciudadanía debe mantenerse alerta para denunciar estas participaciones indebidas. Cuando un funcionario público o un contratista hace parte de actividades proselitistas, se ponen en riesgo los recursos públicos que administran como las funciones públicas que deben desarrollar para el servicio de la comunidad, no de campañas políticas".

Reacciones

* Gerson Bermont Galavis, director Territorial de Salud de Caldas

"La Corporación está haciendo una acusación de proselitismo y lo que sucedió en ningún momento lo es. Tengo el derecho constitucional de escuchar propuestas de los candidatos que están aspirando a cualquier cargo, la misma Corporación dice que no tengo prendas ni estoy manifestando ningún acto proselitista, que es estar solicitando el apoyo para un candidato. Es claramente una diferencia inmensa a estar participando en política. No estoy promoviendo, promocionando, organizando ni haciendo nada diferente a escuchar propuestas. Se contradice la Corporación en sus aseveraciones y me parece que deben ser más ponderadas. Es una acusación sin fundamento y me pronunciaré ante la Procuraduría para que si ven mérito inicie la investigación que considere. La Constitución me permite pertenecer a un grupo político, y no es un secreto que pertenezco al Partido de la U, fui alcalde de La Dorada por ese partido, e igualmente candidato a la Cámara. Incluso he participado en foros de candidatos que organiza la Corporación, y cuando voy para ellos no es participación en política, pero sí cuando escucho a los candidatos".

* Nohora Beatriz Peláez, funcionaria de Corpocaldas en La Dorada

"Soy simplemente funcionaria de la Corporación, en cargo de auxiliar administrativo. No manejo recursos públicos. Puedo asistir a cualquier evento político para escuchar las propuestas de los candidatos, independiente del que sea. No estoy haciendo campaña política, no me estoy marcando con políticos, simplemente fui a escuchar unas propuestas".

* Luis Eduardo Céspedes, director del Hospital San Félix de La Dorada

"Es una foto desafortunada que tomaron en un instante en el que pasaba cerca a la tarima en donde desarrollaban el evento. Estoy viviendo en La Dorada y me desplazaba en ese instante por una calle anexa a donde se hacía el evento. Vi la manifestación y me detuve a mirar qué era lo que estaban haciendo, por eso en la foto aparezco en la parte de atrás del tablado (aunque en las fotos está entre las primeras filas). Justo en ese momento tomaron la foto y la publicaron. Sin embargo, no participé en la manifestación, no tenía distintivos, no grité arengas, ni pronuncié discursos. Sencillamente pasaba por ahí".

* Fondo Nacional del Ahorro

"Los servidores públicos y/o colaboradores del Fondo Nacional del Ahorro no están autorizados a realizar ninguna actividad de proselitismo político. En caso de ser evidenciado o denunciado conductas en éste sentido serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes. No es funcionario público. William Oliveros es un colaborador que trabaja por la temporal Servicios y Asesorías, como coordinador del punto de atención de La Dorada".