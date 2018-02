Round entre Mario Castaño-Arturo Yepes, representantes a la Cámara por Caldas y candidatos al Congreso

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El representante liberal Mario Alberto Castaño Pérez, quien aspira al Senado, dijo el 1 de diciembre del 2017 al Canal Véalo, programa Hablando claro y sin tapujos, de periodistas de Pereira, que el también representante conservador, y candidato a esta corporación, Arturo Yepes Alzate le pidió dinero por apoyarlo.

LA PATRIA los buscó y esto fue lo que respondieron.

Castaño Pérez

- ¿Es cierto que Yepes le pidió plata por ponerle votos?

Es verdad, en un apartamento en Palermo, en compañía de su esposa en enero del año pasado. Dijo que me iba a ayudar al Senado, que me iba a poner 10 mil votos y que dispusiera de $600 millones para que le ayudara, y no estoy en esa tónica. La política hoy es diferente y tampoco estoy para dejarme extorsionar. Tampoco me voy a poner a escatimar esfuerzos para que mis abogados lo denuncien por injuria y calumnia.

- ¿Por qué cree que le pidió esta ayuda?

Cuando se ganó la Alcaldía de Manizales pensaba que se tenía que saquear la Alcaldía como se saqueó en algún momento el Departamento y la Industria Licorera de Caldas. También entiendo cuando a uno se le derrumba un imperio, cuando uno recibe una herencia de más de 50 años de hacer política con éxito, pero se diluye como cubo de azúcar en una taza. Es triste ver, como uno tiene una herencia de 100 mil votos y va a entregar un movimiento diluido.

- Yepes los ha denunciado por múltiples temas administrativos y electorales, ¿qué piensa?

No quiero que esta campaña se convierta en un rifirrafe entre él y yo, pero si él dice que es mentira tengo los medios y los testigos. Es muy triste tener socios políticos que fingen ser buenas personas. Cuando él tenía afugias en el Congreso me buscaba para que lo ayudara, y hoy viene a manifestar que las posibilidades que le garantizaba carecían de solidez. Le serví y lo hice con cariño, pero no me dejé extorsionar. En ese momento, para él los recursos sí eran transparentes y decorosos.

Yepes Alzate

- ¿Es cierto que le cobró $600 millones a Castaño por 10 mil votos?

No, Mario Castaño se lo soñó. Espero que ponga la demanda, si es que de verdad tiene alguna evidencia, y allá conversaremos.

- Castaño dice que usted recibió una herencia de 100 mil votos, y entregará un movimiento desgastado.

Ah, yo no sé. Lo único que sé es que quiero hacer la política que me gusta. No la entiendo como el ejercicio de repartir mercados, tejas, plata, puestos. Si recibir un botín electoral es un talento, no lo quiero. Quiero una política libre, de gente que admire a su congresista por los proyectos que presenta y no por la plata que reparte; en la que el congresista intervenga en todas las sesiones para decir algo importante, y no que sea mudo; que sea amigo de los ministros y de los altos funcionarios, en vez de ser amigo de mafiosos, de sicarios y de ir a recibirlos en la puerta de la cárcel, hacerles fiesta y después meterlos en las listas.

- Pero usted estuvo aliado a Castaño en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Manizales, ¿qué pasó?

No, lo mismo que pasaba cuando pertenecía a la coalición de Ómar Yepes y denunciaba a contratistas y exalcaldes. Siempre he hecho control político. Lo que pasa es que en esa época no parecía tan importante. Siempre he considerado que los que están faltando a su deber son los otros cuatro representantes a la Cámara por Caldas que comen callados, porque el único que denuncia soy yo: el robo de People Contact y el fraude de la zona franca andina existieron, la contratación indebida en la Alcaldía existe, el cobro de cuotas económicas y electorales a los empleados de la Alcaldía y la amenaza de que los van a echar si no votan por Mario Castaño.

- ¿No vio esos problemas cuando estuvo aliado con ellos?

No eran funcionarios y no estuve aliado con ellos. La campaña para la Alcaldía la hicieron algunos amigos a los que dejé en libertad porque a otro candidato a la Alcaldía, Luis Roberto Rivas, yo lo había denunciado penalmente. La mayoría se dejó engañar y escogió irse con Octavio Cardona. No tuve cuota política. Los funcionarios que nombró Octavio fueron por recomendación de Mario Castaño.