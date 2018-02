JULIÁN GARCÍA

LA PATRIA | PALESTINA

Iván Muñoz Cárdenas, del Partido de la U línea del representante Hernán Penagos, sobre quien pesa una condena del Tribunal Superior de Manizales, de 35 meses de prisión, excarcelables, y 40 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, asistió ayer en la tarde como concejal en ejercicio a la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Palestina.

Leidy Jhoana Vergara, presidenta de esa corporación, argumentó que hasta el momento no había sido notificada del fallo, aunque haya asistido a la audiencia de lectura de sentencia hace una semana. “ Por eso no he tomado decisiones. La Mesa Directiva solicitó un concepto de procedimiento a la Procuraduría y al Tribunal, hasta el momento no ha llegado”, agregó.

Alberto Castañeda, procurador Provincial de Caldas (e), se refirió al asunto: “ La presidenta podría estar incurriendo en desacato a una orden judicial, puesto que hay un fallo condenatorio. Toca analizar las pruebas y verificar”.

Por su parte, Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, opinó: “Los funcionarios están obligados al principio de la moralidad pública. Hubo una sentencia en segunda instancia, notificada por estrado. La casación no suspende los efectos de la sentencia".

Según Vallejo, se podría estar desconociendo la norma. “La Procuraduría debe investigar por qué se citó al concejal inhabilitado y las razones que llevaron a pasar por encima de una sentencia ejecutoriada. “Las autoridades tienen la última palabra”, comentó.

La sesión de ayer en Palestina se inició con los himnos; luego llamaron a lista a los 11 concejales, entre quienes estaba Muñoz Cárdenas. Siguieron con la rendición de cuentas del personero municipal, Ernesto Alturo Martínez, quien renunció.

Si el Concejo hubiera acatado la Sentencia del Tribunal, la curul hubiera sido asumida por Jorge Eliécer Saavedra, del corregimiento de Arauca, Partido de la U línea del senador Mauricio Lizcano.

"Sigo asistiendo": concejal condenado

El concejal Iván Muñoz Cárdenas respondió ayer al final de la tarde: "El fallo tiene un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, porque la ley me lo permite. No es como me satanizaron los medios la semana pasada, los invito a ser más prudentes y a averiguar bien. Se dedicaron solo a escuchar lo que decía el juez y el magistrado, y no estuvieron pendientes del fallo en su totalidad.

"Contra la decisión del Tribunal Superior procede el recurso extraordinario de casación, que debe interponerse dentro de los términos procesales, esto quiere decir en cinco días si se iba a acceder a ese recurso. El día del fallo dije que no, pero lo interpuse el 23 de enero a las 8:00 a.m., ya de eso se desprende que concedan el recurso, y hasta que no quede en firme no hay nada. Sigo siendo concejal".

Al preguntarle de la versión del Procurador Provincial de Caldas, en cuanto a que la casación no suspende los efectos de la sentencia, afirmó: "Ya serán los abogados los que saben, según sus conceptos. Voy a seguir asistiendo al Concejo, la curul todavía no me la han invalidado".