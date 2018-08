Un buen momento comercial

"Quien gana es la ciudad", "es positiva la llegada de nuevas cadenas", "mejoró la ocupación", "nos visitan unos 175 mil personas cada mes". Estas afirmaciones las hacen los gerentes de los centros comerciales Fundadores, Cable Plaza, Parque Caldas y Sancancio sobre la llegada a Manizales del Mall Plaza, que se promociona como el más grande del Eje Cafetero. Qué bueno saber que hay una actitud positiva, asunto clave en la dinámica comercial, para recibir la competencia, convencidos de que lo que esta promueve es mejor servicio, apuestas innovadoras y un mayor empleo para la región.

Decimos esto, porque se nos olvida que no hace mucho tiempo era común una actitud derrotista en la ciudad, sobre todo de personas que no vivían acá, que insistían en que no pasaba nada, en que no se tenía una gran superficie comercial, en que no había suficiente dinámica para las ventas, entre otras quejas que alimentaban una idea, que claramente ha sido revertida con el pasar de los años. La apertura del nuevo centro comercial es apenas otro logro que se va sumando. Y si bien, esto por sí solo no quiere decir que tengamos más desarrollo, es evidente que si se siguen abriendo estos espacios es porque encuentran que la ciudad es atractiva para esas inversiones.

Manizales se promueve desde hace rato como emprendedora y esto ayuda a que se dinamicen sectores, pues estos lugares son también nuevos consumidores en la ciudad: de mano de obra, de dotación, de alimentación, de productos producidos por empresarios locales, etc. Por ese motivo, bienvenida la oferta comercial, además, porque es seguro que se generarán nuevas ideas en todos los sectores que pueden temer por la competencia, con lo cual al final ganan los consumidores y la ciudad entera.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, el concretarse proyectos como este obedece a resultados como los buenos puestos que ha ocupado Manizales en mediciones como el Doing Business, el primer lugar en el Índice de Progreso Social, o al encontrarse como la tercer ciudad más competitiva del país, igual número que ocupa en el ranking de ciudades con mayor proporción de clase media, igual que el departamento, que es el tercero con mayor crecimiento en el PIB. Y esas cifras se dan, porque hay un empresariado, un liderazgo gremial y universitario, un acompañamiento público para lograr mejoras permanentes. En lugar de quejarse de la situación, se buscaron formas que permitieran dinamizar la economía de la ciudad y eso ha llegado a cosas que parecían imposible hace unos años, como producir para la industria astillera, desde lo alto de esta cordillera.

Esperemos que se terminen pronto las obras del intercambiador vial del barrio La Carola, para que también se facilite el paso a este nuevo centro comercial. Una obra que suma en la infraestructura vial que se construye desde hace años siguiendo un viejo plan de la ciudad. Por supuesto, que no significa esto que no haya problemas en Manizales, pero es que mucho ha cambiado y le permite encabezar la lista de capitales en las que sus ciudadanos se sienten orgullosos de ella. Y no se trata de un orgullo sin contenido, sino que hay hechos que conducen a pensar que seguiremos mejorando.