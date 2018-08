Sí a la Consulta

Si se trata de luchar contra la corrupción toda oportunidad tiene que ser aprovechada. Por eso, en la Consulta Anticorrupción que hoy se celebra en Colombia sería un gran error que los ciudadanos no salgamos a votar con el propósito de derrotar ese flagelo que, según la Contraloría General de la República, nos cuesta cada año la astronómica cifra de $50 billones. Dejarse desmotivar con el argumento de que se van a despilfarrar $310 mil millones sería doble error, porque la inversión es poca si se compara con la magnitud de lo que se quiere atacar y, además, ese dinero ya se gastó en la organización de la jornada y se recuperaría en pocos años con la disminución de los salarios de los congresistas. El buen uso de ese recurso es saliendo a votar.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil el potencial de votantes es de 36 millones 421 mil 026 personas habilitadas, de las cuales una tercera parte, 12 millones 140 mil 342 personas, son las necesarias para que la consulta pase, y luego que la mayoría de los votos a cada pregunta sean positivos para que sea aprobada.

La gran ventaja de votar positivamente es que, como lo establece el artículo 42 de la Ley 1757 del 2015, el Congreso tendría que legislar de inmediato acerca de las preguntas aprobadas. En caso de no hacerlo el balón quedaría en manos del presidente de la República para aprobarlas haciendo uso de decretos con fuerza de ley. No es lo mismo dejar a los congresistas para que se autorregulen con proyectos como los presentados recientemente por el Gobierno, ya que en la década reciente han sido varios los intentos de avanzar en la materia y las iniciativas siempre terminaron hundidas.

Los siete puntos acerca de los cuales se les pregunta a los ciudadanos en la Consulta apuntan a bajarles el salario a los congresistas y altos funcionarios, 395 en total; eliminar la cárcel especial para los corruptos y prohibirles contratar con el Estado; implementar contratación transparente con pliegos tipo; permitir la participación ciudadana en la aprobación de los presupuestos públicos; obligar a los congresistas y miembros de corporaciones a rendir cuentas; hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos de los elegidos popularmente, y establecer un máximo de tres periodos en corporaciones públicas. Si, por alguna razón, usted considera que una de estas preguntas no debe ser aprobada, podrá votarla negativamente en forma independiente, por lo que se trata de un ejercicio democrático claro y abierto, y no debería atender a los llamados de abstención.

No asistir hoy a las urnas sería dejarles abierta la puerta a los corruptos para que no solo sigan asaltando el erario, sino para que incluso se sientan autorizados para ir más lejos en sus abusos. Quienes se oponen porque, supuestamente, varias de estas iniciativas ya están en la ley o porque se afectará la eficiencia del Estado, directa o indirectamente ayudan a que el Estado siga sin dientes para acabar la corrupción. Para solo poner un ejemplo, si lo establecido en la Consulta ya fuera ley, Odebrecht no podría estar reclamando las descaradas indemnizaciones que hoy pretende, después de todas las violaciones legales que cometió.

Si se trata de criticar el costo de este ejercicio participativo, lo primero que hay que considerar es que la democracia cuesta, además de que con solo el ahorro de un año en los salarios reajustados se recuperaría una buena parte de la inversión. Además, ¿cómo no estar de acuerdo con la extinción de dominio a los corruptos de los bienes adquiridos de manera ilícita? Los lunares que pueda tener la Consulta son mínimos, frente a los beneficios que tendría el país si es aprobada. Una masiva votación por el Sí sería un hecho político de trascendencia histórica.