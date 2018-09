Repudio a crimen de geólogos

El asesinato de tres jóvenes geólogos en zona rural de Yarumal (Antioquia), entre ellos los egresados de la Universidad de Caldas Laura Alejandra Flórez Aguirre, manizaleña, y Camilo Andrés Tirado Farak, de Corozal (Sucre), es un hecho irracional que causa gran dolor no solo para sus familiares, sino también al pueblo colombiano que quiere la paz. El otro asesinado fue Henry Mauricio Martínez Gómez, un destacado egresado de la Universidad de los Andes. Otras tres personas resultaron heridas y de una más no se conoce su paradero. Las primeras hipótesis señalan a alias Cabuyo, de una disidencia de las Farc, como el autor del execrable crimen, frente al cual se necesita una demostración contundente de que el Gobierno Nacional no tolerará más esta clase de hechos.

Los brillantes profesionales masacrados trabajaban desde hace cinco meses para la multinacional minera Continental Gold, y desarrollaban tareas de exploración en esa zona del noroccidente del país. Su muerte duele más porque eran solo funcionarios de una empresa, totalmente inermes, que fueron asesinados en la madrugada del jueves por un grupo de 15 encapuchados en un acto totalmente cobarde, que merece el mayor repudio de todo Colombia y el mundo. No puede permitirse que la ilegalidad le gane el pulso a lo legal. Más que nunca se necesita una lucha frontal contra la minería criminal y todo lo que ello implica.

De acuerdo con la empresa, en el municipio de Yarumal no se tenía ningún reporte de amenazas, lo que sí ocurre en otros puntos en los que la multinacional canadiense ejecuta exploraciones y explotaciones mineras. De hecho este es el segundo ataque contra Continental Gold durante este mes; el primero fue el pasado 5 de septiembre en la salida del casco urbano del municipio de Buriticá, también en Antioquia, donde el ingeniero Óscar Alarcón Gallo fue asesinado. Este caso fue atribuido al Clan de Golfo, que también delinque en esa región.

Lo cierto del caso es que en esta zona antioqueña se vive una permanente lucha territorial entre varias bandas criminales y disidencias de las Farc por el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. A todos esos grupos les incomoda mucho la presencia de la multinacional que, casi siempre, es acompañada en sus actividades por efectivos de la Fuerza Pública, y que en este caso no estaban con los geólogos. Queda el interrogante acerca de las razones por las cuales el grupo de funcionarios atacados no contaban con la protección debida, después de 15 días del ataque en el que murió un ingeniero cerca de allí.

Los colombianos tenemos que repudiar estos hechos de violencia y velar porque reine la tranquilidad en todo el país. Esperamos que el Gobierno Nacional desarrolle una estrategia para que no solo en este lugar de Antioquia, sino en todo el territorio nacional haya una permanente presencia del Estado que frene cualquier posibilidad de nuevas situaciones como esta.

Hoy es esperado en Manizales el cuerpo de la joven Laura Alejandra Flórez Aguirre, una mujer calificada por quienes la conocieron como una persona inteligente, dulce y generosa. Duele mucho despedir de esta manera a profesionales promisorios que pudieron haber aportado muchas cosas positivas a Colombia y a la región.