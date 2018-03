Oscuro panorama cafetero

No son buenas las noticias para la actividad cafetera en Colombia. La caída de la producción nacional, sumada a los bajos precios internacionales y a la reciente revaluación del peso que empeora los ingresos para los productores, hacen que la sostenibilidad del negocio para una gran parte de los cultivadores esté amenazada, pues lo que reciben por las ventas no compensa los costos del cultivo.

En febrero la producción cayó un 8,8%, explicada por factores climáticos adversos y como consecuencia de la deficiencia en la renovación de los cultivos, según Eugenio Vélez, miembro por Caldas en el Comité Nacional de Cafeteros. Para el año completo, los cálculos de la Federación estiman una cosecha ligeramente superior a los 13,5 millones de sacos, con lo que habría menos café que en el 2017, cuando se recolectaron 14,2 millones.

En el mundo, el mercado cafetero se comporta de manera atípica, pues aunque el consumo sigue creciendo de manera sostenida y la oferta no ha sido suficiente para atender esa demanda, teniendo que echar mano de los granos que están en inventarios, el precio no reacciona y las bolsas están en niveles de precios de hace 5 años. Hay entonces un efecto especulativo que podría estar sustentado en el pronóstico de una enorme cosecha en el Brasil para este año.

Ante esta situación, Roberto Vélez, gerente de Federación, está tratando de convencer a los países productores de retener un 5% del café con el objeto de presionar los precios hacia arriba. No parece una tarea fácil, pues muchos de esos productores tienen esquemas de costos más bajos que los nuestros y por lo tanto les resulta rentable vender su café a los precios actuales. La paradoja, sin embargo, es que el mismo Vélez estaba hablando hace poco de aumentar la frontera cafetera en el país, con la mira a llegar a 20 millones de sacos anuales.

Pedirles a los tostadores que piensen en la sostenibilidad de la industria en el largo plazo para que les mejoren los precios a los productores es una intención que puede ser bonita, pero que no es efectiva. El mercado es implacable. La salida debe estar en la calidad de lo que producimos, la forma en que lo posicionamos en el mercado y cómo llegamos al consumidor final. Si seguimos compitiendo con un commodity, que responde solo a precio, el futuro estará muy comprometido, pero si le apuntamos a cafés diferenciados en taza habrá luz en el horizonte.

La reciente subasta de cafés especiales que se hizo en la Plaza de Bolívar en Manizales, que ya se había realizado en otras partes del país, o la creación de una nueva cooperativa de cafeteros que buscan posicionar granos de alta calidad, son pasos en la dirección adecuada, pero todavía tímidos e insuficientes. Hay que incentivar iniciativas de ese estilo para estimular cultivos diferenciados que capturen un mayor valor del mercado.

La estrategia de la Federación está muy orientada a devolverles la rentabilidad a los cultivadores, pero aún no hay hechos concretos que muestren avances en ese propósito. Seguimos en experimentos para mejorar las labores de recolección, por ejemplo, pero aún no hay evidencia para los productores, y en general el paquete tecnológico que ofrece la Federación a sus agremiados no tiene innovaciones importantes.

Finalmente, preocupa el consumo de café en Colombia, pues además de ser muy bajo su per cápita en relación al de otros países, no solo desarrollados sino de similar entorno económico, no crece al ritmo de la población. Las campañas de promoción del consumo, que con alguna frecuencia se repiten, no están teniendo los resultados esperados, lo que debe llevar a replantear su mensaje y los medios por donde se realizan para que cumplan con el objetivo de crecer el consumo nacional del grano.