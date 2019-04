Extraño Día de la Bicicleta

Se cumple mañana una jornada más del Día de la Bicicleta en Manizales. La fecha escogida por Acuerdo Municipal para cada año, que coincide con la internacional, es el 19 de abril, pero debido a que este año cayó en Viernes Santo, la Administración Municipal decidió aplazar la jornada para mañana, lunes de pascua. De entrada esta parece una medida extraña, que ha sido criticada, pues se trata de un día de regreso a la normalidad tras el puente más largo del año y no faltarán personas despistadas porque no estuvieron atentas a la información, que hubo poca desde la Secretaría de Tránsito. Ojalá no pase factura esta decisión.

Desde hace rato que esta jornada no pasa más allá de la reflexión en torno al aumento de carros en la ciudad, a los altos niveles de contaminación por emisión de gases, a que es tiempo de pensar en la opción de otros vehículos que usen energías más amigables con el medioambiente o en bicicletas. Pero la idea original que se tenía para que durante esa jornada bajaran los niveles de contaminación no ha resultado efectiva. La reducción en los gases contaminantes es mínima, sobre todo porque los buses y busetas que están en la franja de los mayores emisores circulan como si nada.

El 74% de los consultados en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales Cómo Vamos sostiene que la contaminación del aire y la congestión vehicular son los problemas ambientales más graves en Manizales y tienen razón. Si se aplicara la norma que se aplazó para entrar a regir a partir del 2030, ya no se cumpliría con la calidad del aire en nuestra ciudad, ni siquiera en el Día de la Bicicleta, tal como lo muestran los registros históricos en estos días.

Vale la pena también advertir que está muy bien que se promueva el uso de la bicicleta como medio de transporte, una promoción que ha sido exitosa en Manizales, a pesar de las dificultades topográficas que ofrece la ciudad para este sistema. No obstante, esto tiene que venir aparejado de la exigencia para que los ciclistas cumplan las normas de tránsito, circulen seguros y con las medidas de protección necesarias para cuidar sus vidas. Es normal ver por las calles de la ciudad que hay abusos de muchos ciclistas con las normas, que no respetan los carriles para ellos o los semáforos y son muy pocos los que usan casco y luces en las noches. Es necesario que se insista en que la prioridad sea proteger la vida.

Cinco mil buses, microbuses, busetas y camiones funcionan con diésel en Manizales, de los 174 mil que se tienen inscritos en total, pero bastan para hacer dañino el ambiente. Es hora de pensar en cómo reducir pronto el uso de este combustible y por eso está bien este tipo de jornadas como reflexión, pero es evidente que se equivocan en haber decidido el lunes posterior a la Semana Santa para hacerla, pues así como se aplazó tres días, también pudieron haberlo hecho después. Se hubiera realizado la promoción suficiente, pues de eso se trata de que se siembre conciencia de la importancia de contaminar menos y bajar las emisiones de gases efecto invernadero, pero no dieron tiempo para ello. No es hacer una jornada por obligación, sino que tenga sentido. Inclusive varios colegios decidieron no estudiar mañana por esta medida. De esta manera se logra es eludir la campaña y no se logran los resultados que se buscan. Una lástima.