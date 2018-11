El mejor acuerdo posible

La Cámara de los Comunes, en el Reino Unido, es un hervidero de opiniones encontradas alrededor del Brexit, luego del acuerdo entre la primera ministra, Theresa May, y la Unión Europea (UE) para lograr una salida gradual. Sin duda, como ella se los dijo a los diputados al pedir apoyo al acuerdo, ese es el mejor y único posible, es el resultado de intensas reuniones con la UE, que ya cedió en lo que podía. No les queda más camino a los británicos que aceptar lo planteado, o pensar en un Plan B que May ha subestimado, para que se suavicen los alcances del divorcio. Otra opción que también ha sido desechada por ir contra el orgullo inglés es tratar de devolver todo al punto cero, con un segundo referendo, pero lo único seguro en estos caminos alternativos son nuevas y más profundas incertidumbres.

El pasado domingo se cruzó el gran obstáculo de la ratificación del acuerdo en Bruselas por los otros 27 países miembros del bloque, y con ello solo queda que el Parlamento Europeo y el Legislativo británico le den su respaldo. Ya se tiene claro que las votaciones en Londres serán el próximo 11 de diciembre, en medio de un ambiente candente que perjudica los objetivos de May. Ahora bien, si se quiere evitar un mayor caos, el camino más conveniente para los británicos sería aprobar lo pactado. Para las votaciones en el Parlamento Europeo todavía no hay fecha, pero se sabe que será entre febrero y marzo del 2019.

Desde la UE, que ha sido receptiva a encontrar una salida política viable, es claro que se tiene que enviar un fuerte mensaje de cohesión en torno a los intereses superiores de mantener la integración y no permitir que el Brexit perturbe o derribe los indiscutibles logros políticos y económicos alcanzados a lo largo de los años. Hay que respaldar que la salida de los británicos no sea sencilla y fácil, como los promotores de la separación pensaron que sería. La posición firme en este sentido blinda a la UE de nuevos brotes segregacionistas que solo generan traumatismos, sobre todo a quien toma la iniciativa de irse.

Si los británicos en el nuevo escenario ganan autonomía en diversidad de asuntos, la verdad es que pierden importante control en asuntos de justicia que tendrían como última instancia tribunales europeos, pero hay que tomar conciencia acerca de las consecuencias de la mala decisión de hace dos años, cuando no se calculó lo costoso que podría ser salir de la UE. Laboristas y Unionistas de Irlanda del Norte usan este tipo de argumentos para convertirse en los mayores opositores al acuerdo, pero deben comprender que su hundimiento no solo afectaría a May, amenazada por una posible moción de censura, sino a todo el Reino Unido, e incluso al mundo.

Un Brexit sin acuerdo sería una total anarquía, con consecuencias prácticas como la interrupción del tráfico aéreo, el cierre de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, y toda una serie de nefastas consecuencias económicas que podrían afectarnos a todos y dar lugar a nuevos conflictos. Ojalá que se escoja el mejor camino, y que las consecuencias reales para el resto del mundo sean mínimas.