Congresistas ausentes

Un grupo de ciudadanos que se propuso hacer seguimiento a la gestión de los congresistas colombianos del periodo 2014-2018, tras estudiar 506 gacetas y revisar manualmente 35.000 páginas (en cuya labor ocuparon 5 mil horas de trabajo durante seis meses), concluyó que por lo menos 30 de ellos deberían perder su investidura. El resultado de la investigación de esta veeduría ciudadana puede consultarse en www.trabajenvagos.com, donde también se advierte que tales ciudadanos se proponen demandar a los congresistas y excongresistas ante el Consejo de Estado por ausentismo parlamentario, y exigirán su muerte política.

Este asunto es de gran importancia por la necesidad que existe de sanear las costumbres políticas en Colombia, y tiene relación directa con Caldas, en donde la exrepresentante Luz Adriana Moreno Marmolejo, del Partido de la U, se convirtió en paradigma de las consecuencias de este tipo de comportamientos, al ver perdida su investidura el año pasado por ausentarse de las sesiones del Legislativo sin excusa alguna. En la Sentencia 780 de 2018, el Tribunal se basó en el numeral 2 del artículo 183 de la Constitución Nacional para sustentar su medida. También llama la atención que en la actual lista aparece el nombre del exsenador conservador Luis Emilio Sierra (con 32 ausencias), quien no aspiró en las pasadas elecciones parlamentarias, pero se mantiene activo en la política regional.

Quienes encabezan la lista de los más ausentistas son el conservador David Barguil (73 inasistencias), Luis Eduardo Díaz Granados, de Cambio Radical (60); Cristóbal Rodríguez, de la U (59); Alfredo Ape Cuello, conservador (54); Jaime Felipe Lozada, conservador (54); Kelyn Johana González, liberal (48); Julián Bedoya, liberal (51); Sara Helena Piedrahíta Lyons, de la U (51); Ciro Fernández Núñez, de Cambio Radical (49); Carlos Edward Osorio Aguilar, de la U (46); Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, conservador (48); Albeiro Vanegas Osorio, de la U (40), y Laureano Acuña, conservador (40), entre otros.

Todos ellos, en general, no asistieron a sesiones por las que luego cobraron honorarios como si hubieran cumplido; y en otros casos estuvieron puntuales para la toma de lista, pero se fueron luego sin excusa. Algunos mezclaron sus ausencias del recinto del Congreso con presencia permanente en medios de comunicación, con lo que a simple vista no era perceptible su falta de responsabilidad con las tareas legislativas, e incluso otros fueron fértiles en la presentación de proyectos en cuyos debates en ocasiones no participaron. Si se suma el dinero pagado a estos 30 congresistas por sesiones a las que no asistieron, el total es $1.180 millones.

Esta es la hora en que varios de los allí señalados se esfuerzan por conseguir soportes para argumentar que sus ausencias están justificadas, y tal vez algunos logren presentar excusas que los exculpen de sus fallas, pero lo cierto es que al no haber estado presentes en dichas sesiones no es correcto que reciban el pago como si hubieran cumplido plenamente su deber. Además, no dejan de ser sospechosas las excusas médicas que allegan ahora, las cuales deben ser muy bien analizadas para evitar engaños y fraudes más graves.

Ya el Consejo de Estado, al fallar el caso de Moreno Marmolejo, determinó que en estos casos hay pérdida de investidura. Dijo que los congresistas "asumen frente a los electores una serie de responsabilidades de las cuales no se pueden sustraer, y que tienen que ver con su participación en la formación o modificación de las normas constitucionales y legales, y en el ejercicio del poder político”, y agregó que: “quien abandona el recinto en donde va a realizarse la sesión, después de contestar el llamado a lista, no puede tenerse como asistente, más aún cuando hay una obligación de participar en la sesión".