Confusión con los proyectos de Caldas

La llamada audiencia pública de socialización que efectuó el Departamento Nacional de Planeación en Manizales la semana pasada dejó incertidumbre por la ausencia de los proyectos clave de la región en el listado dado a conocer, a pesar de que se habla desde esa dependencia de $14,8 billones para Caldas en el Plan Plurianual de Inversiones.

Las alarmas las prendió el hecho de que no se ve en esa presentación los grandes proyectos como el Aeropuerto del Café, ni siquiera los $100 mil millones, supuestamente aprobados por el Ministerio de Hacienda para revivirlo y que son insuficientes. El tiempo para que estas grandes obras queden incluidas se agota.

Se deberá aprovechar la visita del presidente, Iván Duque Márquez, el próximo sábado a Manizales dentro de su programa de Construyendo País, para que dé claridad sobre todas las dudas que surgieron, pues da la impresión que se le quiere cargar la responsabilidad de la inversión del aeropuerto a la región, lo que no sería posible. No hay cómo sacar esas cantidades de los recursos propios y sería injusto, pues las grandes inversiones aeroportuarias en otras regiones han sido con dineros principalmente del Presupuesto Nacional. Lo otro es que de nuevo nuestra región sale perdiendo ante los esquemas montados por la tecnocracia por su buena ejecución presupuestal y sus indicadores en calidad de vida. Privilegia este Plan los recursos para las zonas en donde hay mayor pobreza y desempleo, pero así se castiga a quienes hacen bien la tarea. Eso no es justo.

Planeación insistió en que los $100 mil millones sí están, pero la necesidad para concluir la primera fase es de $441 mil millones, de los que no se tiene claro cómo llegarán. Por este motivo, será definitivo el acercamiento que puedan tener el fin de semana los dirigentes políticos y gremiales de la región con el mandatario para ver cómo va a ser posible que cumpla su promesa de que aterrizará en la pista de Aerocafé. Si los proyectos no se incluyen con nombre propio en el Plan de Desarrollo va a ser muy difícil justificar luego ante el Ministerio de Hacienda el giro de recursos. Así que es algo en lo que no se puede ceder.

Otro asunto preocupante es que hace carrera el que se hable de socializaciones en las regiones, cuando parece que solo se viene a informar. Se supone que el Plan de Desarrollo se presentará al Congreso de la República el 6 de febrero, y esto hace temer que las inquietudes presentadas por la región no alcancen a incluirse, con lo cual, apenas se está dando visos de democratizar las ideas, pero parece que todo está decidido. Varios dirigentes regionales hicieron notar esta situación, aunque el DNP precisó que sí le prestan atención a las reuniones con las regiones.

Así las cosas, queda es para los debates en el Congreso el que se puedan incluir los proyectos de Caldas y en esa fase siempre será más difícil, pues hay restricciones para ello. Por ejemplo, el DNP habla de una bolsa que llama Pacto por el Transporte y por la Logística en donde pondría casi $600 mil millones, entre otras cosas que sugirió, para integrar las ciudades del Eje Cafetero desde el transporte y que así debe ser pensado, pero queda muy difícil creer que se puede concretar cuando ni siquiera Manizales cuenta con un Sistema Integrado de Transporte y no fue apoyada dentro del paquete de ciudades intermedias que recibieron recursos para desarrollarlo, deuda pendiente de la Nación con nuestra capital.