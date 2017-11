¿Está de acuerdo con la reforma a la tutela propuesta por el Gobierno?

Respuesta 1 a favor:

1 Hasta el momento no han entregado el articulado, pero me parece que el propósito de descongestionar las cortes se logra parcialmente. De todas maneras, según el artículo 86 de la Constitución y el decreto 2591 del 1991, que tiene fuerza de ley, se puede presentar demanda ante las altas cortes. Cuando modifican el decreto 1382 del 2000, que es un decreto ordinario, reglamentario, que no tiene fuerza de ley, no hay la obligación de presentar la tutela ante las altas cortes, pero sí hay la facultad. Yo puedo presentar una demanda de tutela ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema, pero no estoy obligado. Está bien, y es importante que el ciudadano no tenga obligación de ir a las altas cortes para demandar, por ejemplo, a una autoridad nacional, y que pueda ir al juzgado del circuito o a un tribunal, eso acerca la tutela al ciudadano y me parece que es correcto. El 1382 siempre me pareció inconstitucional.