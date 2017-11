¿Comparte que la UE retire a las Farc de su lista de terroristas?

Respuesta 2 a favor:

2 A mí no me sorprendería que vayan hacia allá, puede que se demoren un poco más, pero no olvidemos que si algo han monitoreado, y dirigido en detalle los Estados Unidos es este proceso de paz. O sea, aquí ese proceso de paz no habría avanzado ni un día, sin la venia de la Casa Blanca, eso está clarísimo. Entonces, no me sorprendería que ellos lleguen a una conclusión semejante, y no me imagino que la UE hubiera tomado esa determinación sin haberlo conversado con los Estados Unidos.