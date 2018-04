Esta inquietud nace de una experiencia reciente, cuando tuve la oportunidad de conversar con unos estudiantes de unos 13 años de edad en una escuela pública en Sao Paulo-Brasil; fue tan interesante escuchar sus puntos de vista respecto a la educación que están recibiendo, y cómo ellos mismos desde su poca experiencia de vida son conscientes de que el sistema educativo utilizado en nuestros países en vía de desarrollo no les ofrece mayores oportunidades, viéndose esto reflejado principalmente en las familias que no tienen recursos económicos suficientes para dar a sus hijos una educación de alta calidad.

Mientas hablaba con ellos pensaba en mi país y me daba cuenta que Colombia tiene las mismas debilidades, y es que llegar todos los días a un colegio donde quieren llenar de información a los estudiantes; donde la exigencia es grabar en su memoria información para presentar unos exámenes que son requisito para poder avanzar en sus estudios, y entonces me pregunto ¿en qué momento se les da a los niños la oportunidad de crear, de explorar, de construir, de generar nuevo conocimiento? Detrás de esas mentes tan brillantes que se pueden estar perdiendo existe un sistema educativo que no les permite explotar sus capacidades; y con esto no quiero decir que no debamos tener el conocimiento de lo ya existente, por supuesto que es muy importante conocer toda la historia que es la base para generar nuevo conocimiento, pero no podemos dejar a los estudiantes pensando en el pasado, necesitamos más gente que piense en el futuro.

Estamos entrando en la 4ª Revolución Industrial siendo uno de los cambios más significativos que vienen para nuestra sociedad y con la entrada a esta nueva era vamos a tener que dejar a un lado esa metodología con la que nos estamos quedando out, necesitamos más líderes, gente con ideas pues aún nos están formando para cosas que ya no necesitamos y esto lo vemos reflejado en los altos índices de desempleo que se están presentando en el país, pues según reporta el DANE, en el pasado mes de enero se presentó la tasa de desempleo más alta en los últimos 10 meses quedando en 11,8%.

Debemos tomar la decisión de avanzar, de salir de esa metodología que no nos deja pensar y adoptar otro tipo de sistema educativo que nos permita formarnos más como personas, que nos inspire y que nos dé la oportunidad de explorar las grandes capacidades que como seres humanos tenemos; metodologías de países como Finlandia, que cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y que hace algunos años dejó atrás las clases magistrales y las cambió por un trabajo en conjunto entre estudiantes y profesores, donde estos últimos se convierten en un coach para sus estudiantes ayudándolos a utilizar su cerebro de la mejor forma posible, ayudándolos a explotar todas sus habilidades, lo que les permite ser mejores en lo que hacen.

Así que es necesario replantear lo que estamos haciendo con la educación en nuestro país, pues debemos garantizar a nuestros niños y jóvenes las herramientas necesarias para asumir los retos a los que se verán enfrentados en un futuro muy cercano.