Pbro. Rubén Darío García Ramírez

Hoy es el último domingo del Año Litúrgico, celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y es la oportunidad para evaluar el año, ver cómo Dios ha obrado en nuestra historia y cuál ha sido nuestra respuesta. Evaluemos el año transcurrido, no para quedarnos en lo que pudo haber sido y no fue, sino para beber de la experiencia, contemplar los logros con humildad y los momentos difíciles como fuente de aprendizaje.

Hoy estamos ante Jesús contemplado como Rey del Universo. La pregunta de Pilato: "¿Eres tú el rey de los judíos?", obtiene una respuesta profunda: "Mi reino no es de este mundo". Ya el Maestro en su oración pide al Padre que libere del maligno a sus discípulos, porque ellos estando en el mundo no son del mundo; lo que sugiere que los discípulos de Jesús viven de otra manera: aunque se visten y trabajan como todos, su manera de vivir no es "como todos". En la Carta a Diogneto leemos:

Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres.

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble…Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad…. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. (Anónimo, 158 d.C.)

Este texto muestra cómo los creyentes en Jesucristo evolucionan, desde el origen, para volverse hombres y mujeres signo para una sociedad. Con su estilo de vida transforman desde dentro los ambientes pues, por la fe, tienen criterios nuevos y una vida nueva ante la mentalidad del mundo… y se distribuyen por todo el mundo dejando una huella de vida que llama a la conversión para superar la pobreza del paganismo, politeísmo e ideologías temporales y abandonarse, al fin, en DIOS Único, Creador y Redentor.

El Reino de Dios está dentro de nosotros y es servicio a los demás. Revisemos si hemos vivido el reino en este año: ¿nuestro comportamiento ha entusiasmado a otros para creer en Cristo?; al pasar ¿nos reconocen como discípulos de Cristo por nuestra manera de amar y servir?

Examinemos la historia vivida en este año 2018. ¿Qué calificación pudiéramos dar si pasáramos a la casa del Padre esta noche?, ¿cómo nos presentaríamos ante el Rey?, ¿qué frutos le podríamos ofrecer?, ¿qué nos queda pendiente, como hijos de Dios?

Director del Departamento de estado laical de la Conferencia Episcopal de Colombia

Daniel 7,13-14; Salmo 92; Apocalipsis 1,5-8; Juan 18,33-37