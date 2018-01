Las organizaciones cafeteras en Colombia se han consolidado alrededor de la estructura esencial de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). La Federación es la cara del productor ante el mundo, por medio de ella se han construido relaciones comerciales sólidas, que sin ella, no hubiesen sido posibles. Asociaciones y cooperativas de productores se han conformado a su alrededor, sustentadas en regiones u orígenes con perfiles específicos, historias, etnias, por género, u orgánicos, buscando algún grado de diferenciación, aunque infortunadamente los precios para estas agremiaciones, con contadas excepciones, no son representativos. La asociatividad tradicional no ha sido la solución. El café genérico de Colombia está posicionado y se vende, aunque con plazos de pago demasiado largos para los exportadores hoy día; para lo que no hay estrategia comercial corporativa clara es para el pico de la calidad del café de Colombia. ¿Necesitamos entonces una agremiación para cafés de especialidad? o ¿Necesitamos reestructurar los departamentos de cafés especiales de FNC para que mejoren su gestión y resultados comerciales en beneficio de los productores?

Es comprensible que los recursos institucionales deben estar focalizados a las necesidades de las mayorías, el 95% de nuestra caficultura es café corriente y certificado; el vértice de la pirámide, 3-5% de la producción, los cafés de especialidad, no son la mayoría y los recursos de FNC, como entidad de política pública, no puede destinarlos a la minoría así sean los de mayor potencial comercial y de crecimiento. Eso no quiere decir que no sean importantes, pues su valoración internacional tiene la particularidad de posicionar nuestra reputación. Orígenes muy reconocidos como Etiopía, Kenia o Panamá, por mencionar algunos, cimientan su prestigio en la calidad de sus mejores cafés; globalmente nos identifican como café suave, pero vender la idea de que tenemos diversidad de perfiles en alta calidad es un reto de mercadeo y comercialización que está por hacer. Frecuentemente cuando abordamos clientes se sorprenden con experiencias sensoriales tan variadas en los cafés que presentamos originarios de una finca o una región. Los compradores de café de Colombia nos identifican como un perfil único con pequeñas variaciones entre regiones.

Se están gestando agremiaciones con otro planteamiento de lo que debe ser el negocio, con objetivos diferentes, una nueva asociatividad. El punto de partida es identificar en qué escenario queremos movernos; para nosotros como productores individuales o asociados en mercado de commoditie, las opciones comerciales son mínimas, pero, no por ello, podemos seguir pasivamente esperando que la suerte cambie. Lo que estamos construyendo y proponiendo al sector es que tenemos que fomentar iniciativas de emprendimiento, Innovacion, identificar a qué mercados queremos llegar, qué clientes potenciales hay, cómo llegarles e involucrar más gente con potencial en procesos de diferenciación ya que no tienen el conocimiento, equipos o desarrollo tecnológico para hacerlo. Nadie ha venido a decirnos: "vea hay otro mercado, es que si hacemos esto o aquello podemos explorar por aquí para buscar algo diferente". Tenemos que encontrar la forma de involucrarlos para que los productores hagan parte de esa posibilidad. Es un reto técnico y adaptativo, cambiar una cultura productiva y de negociación, una aproximación con acciones colectivas al posicionamiento de un producto con una estrategia replanteada de asociatividad. La inteligencia es la capacidad de adaptación a las circunstancias, visualizar oportunidades, desarrollar capacidad de transformarse ante las nuevas realidades de la producción y el mercado.

La Federación es la valiosa plataforma sobre la que debemos construir, el gran reto es diferenciación, reinventarnos, pero mientras tengamos que estar ocupados en cómo resolvemos nuestros problemas cotidianos de rentabilidad, financieros, laborales, no podremos concentrarnos en innovación productiva y posicionamiento de intangibles que es lo único que da valor.