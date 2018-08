En caficultura estamos sobrediagnosticados y subtratados. Por décadas nuestro café tuvo un reconocimiento global por su calidad, hoy no es así. Nuestra apuesta hacia volumen y genérico, ha traído como consecuencia su deterioro; importantes zonas del país han migrado a variedad Catimore, exportamos pasillas, importamos robustas (y ahora las vamos a producir), no tenemos control del café que entra de contrabando o por mercado andino, y lo que es peor, sobre lo que sale como colombiano de esa procedencia.

Converso con tostadores permanente y la percepción de calidad de nuestro café está muy por debajo de orígenes con menos tradición. Hoy nuevamente acechan los malos tiempos, el café completa 8 años en continua caída, ha perdido el 42% de su precio en bolsa y la aritmética de la ecuación cafetera está en rojo para este año, como lo ha estado en 6 de los últimos 10. Aparecen en los medios, estimativos del último año cafetero, por encima de 14 millones de sacos, que no concuerdan con las producciones que vemos en esta región y en las del sur del país; obviamente en esas cifras están las exportaciones de calidades inferiores y vaya uno a saber si también café que entra importado o de contrabando del que nadie sabe y por el que nadie pregunta.

Desde hace tiempo el clamor es que debe haber reformas estructurales serias que replanteen el modelo productivo, comercial, institucional, gremial y técnico. Esta actividad, ruinosa para los productores, soporta un alto costo institucional y a cambio necesita resultados. Se deben plantear políticas que tengan como tema central el crecimiento económico del productor, que se establezcan relaciones comerciales transparentes, de transferencia de valor y con sentido ético de equilibrio en la cadena de valor. Permaneceremos estancados o más deprimidos si seguimos dependiendo de los "boom" de precios de los commodities, que además cuando se han dado no los hemos sabido aprovechar.

El servicio de extensión, otrora soporte técnico para la calidad y la rentabilidad, obliga a sus técnicos y agrónomos a contar zocas, llevar registros e indicadores para llenar estadísticas más que difundir conocimiento y tecnología. Deben hacer 450 visitas año, si multiplicamos 16 días laborales al mes en campo, por 11 meses del año, menos festivos, tendría 150 días rurales, es decir tienen que hacer 3 diarias, más tiempo de oficina, lo cual no permite una asistencia técnica de calidad. El centro de investigación de Cenicafé generador de ciencia y conocimiento, no está aportando soluciones al productor en innovación, ni generación de valor con oportunidades de negocios.

Nuestras cooperativas se volvieron departamento de compras de las multinacionales, acopiándoles el café de cuenta de nosotros, en instalaciones nuestras, con funcionarios pagados por nosotros, sin que ellos pongan un peso en infraestructura y siguiéndole el juego de los cafés certificados que siguen reconociendo pírricos sobreprecios por producto sostenible que dejan un profundo malestar en los productores. Lo único que equilibra la desastrosa ecuación de nuestra actividad es la generación y agregación de valor. Las acciones institucionales desde lo técnico, logístico, administrativo y comercial en ese sentido son limitadas y de impacto para muy pocos.

Colombia podría ser la gran despensa de café especial si hubiera voluntad política y gestión en ese sentido. Una publicación del Journal of Research Education sobre café especial colombiano, muestra la pérdida de posicionamiento en los mercados experienciales con cantidades y precios inferiores a los de países como Costa Rica, Salvador, Ruanda, México, Nicaragua y otros. Reportan que las exportaciones de café especial de la FNC no se están traduciendo en mayores ingresos al productor. ¿Será que no hay nada que hacer diferente a pedir ayudas?