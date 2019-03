En tiempos difíciles para el café como los que estamos viviendo, sin rentabilidad, con perspectivas desalentadoras y con los problemas del día a día, es difícil abstraerse y proyectar soluciones de largo plazo; pero no podemos perder el norte, hay que crear espacios que apunten a solucionar problemas más allá de los incendios de cada semana.

La agricultura moderna nos encasilló en sistemas de siembra de alta producción que no ha implicado alta productividad. Me explico: no por producir mucho somos más rentables. Nuestro costoso y poco competitivo paquete de asistencia técnica en café, nos recomienda altas densidades, eliminación de sombrío, altas cantidades de fertilizantes, control químico de malezas y plagas, beneficio mecánico con altas temperaturas de secado y variedades con cruces genéticos resistentes a Roya, que produce volúmenes de café genérico -commodities- pero de regular calidad y poco valor. Este tipo de agricultura, no solo en café, ha afectado la fauna, ha deteriorado y envenenado los sistemas agroforestales, disminuido las aguas, las microbiotas, ha ocasionado pérdida y compactación de la capa vegetal, disminución de la fertilidad y degradación del suelo cada vez menos productivo. El suelo es un ecosistema vivo cuya bioestructura es fundamental para el intercambio de nutrientes, humedad y oxígeno con las plantas y la micro fauna que lo habita. Los hechos anteriores son la cuenta de cobro del ecosistema a una explotación irracional extractora de dinero.

Existe una fuerte tendencia mundial a fomentar procedimientos regenerativos en el ecosistema. El término “regeneración”, describe los procesos que restauran, renuevan o revitalizan sus propias fuentes de energía y materiales. Los sistemas sostenibles enlazan las necesidades de la sociedad a la integridad de la naturaleza.

Los sistemas diseñados de manera regenerativa buscan crear círculos sin desperdicio alguno. El modelo está destinado a ser aplicado a muchos aspectos diferentes de la vida humana como el medio urbano, los edificios, la economía, la industria y los sistemas sociales.

Regenerativo y sostenible son parecidos a excepción de un punto clave: en un sistema sostenible, perdieron los sistemas ecológicos, que no son devueltos a su estado original. Los sistemas regenerativos crean un mundo mejor del que encontramos, ahora y en el futuro.

La palabra regenerativo implica: “re” hacer de nuevo, y “generar” traer de nuevo a la existencia; un sistema regenerativo es el que tiene la capacidad de existir de nuevo.

Si miramos nuestra reciente historia cafetera, se construyó en un sistema de sotobosque donde el café entró a hacer parte del entorno ambiental; sombrío, hojarasca, seres vivos del suelo -hongos, insectos, bacterias, levaduras- fuentes de agua, pancoger; coexistieron en un entorno equilibrado, que si bien no producía altas cantidades, tampoco demandaba los costos de hoy, donde lo que hacemos es comprarle a la tierra sus productos a expensas de su integridad. Nos dedicábamos a recoger lo que el sistema daba naturalmente y eso era rentable.

Regenerar sistemas, implica retomar elementos ancestrales donde coexistan naturaleza y producción. La ventaja es que bajo un nuevo “viejo sistema”, se abren muchas posibilidades de generación de valor. La producción bajo bosques de inmediato le da un perfil diferente a la bebida, pero lo más importante, crea una historia, que en un nuevo entorno productivo-ambiental, implica la posibilidad de valorizar el café, lo que nos hace altamente productivos en dólares por hectárea, bajando costos, pero cuidando nuestra tierra. Internacionalmente podríamos financiarlo con fondos de alto impacto, proyectos que muestren indicadores de sostenibilidad sintonizados con sistemas regenerativos. Producir menos, con mayor calidad y alto valor, no es aumentando los millones de sacos sino los millones de dólares. Por buscar el dinero se nos olvido dónde estaba. Tenemos que reinventarnos desde las fincas hasta la cúspide de la institución.