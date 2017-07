Reflexiones del Foro I

Concluyó la semana anterior en Medellín el Foro Mundial de Productores convocado exitosamente por la Federación Nacional de Cafeteros y el liderazgo del Dr. Roberto Vélez Vallejo. Reunir representantes de la cadena de todas las latitudes para debatir y sensibilizarlos sobre la problemática de los países productores es un logro que no tiene precedentes. El clamor generalizado fue que todos debemos ganar, que no es sostenible un actividad productiva, industrial y comercial si el eslabón más débil, el productor, es el que carga con el mayor riesgo y el que recibe el menor ingreso; una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, y si los productores no tienen una actividad rentable amenaza la sostenibilidad de toda la cadena.

Los presidentes de países productores coincidieron en señalar la importancia del café como factor de desarrollo económico y cohesión social, y la importancia de llevar a la agenda global el tema de la sostenibilidad cafetera cuyo objeto principal debe ser garantizar el bienestar de los productores, especialmente los más pequeños y vulnerables. La generación de valor, la innovación tecnológica, la incorporación de procesos productivos amigables con el ambiente, la adopción de nuevas estrategias de mercado que posicionen mejor nuestro producto en nichos crecientes, favoreciendo la inclusión social, la competitividad y el manejo responsable de los derechos laborales de quienes trabajan deben ser prioridad.

Amenazas de todo tipo se ciernen sobre la caficultura mundial: la volatilidad de precios, los problemas de productividad, el relevo generacional y el cambio climático; y ¿quién paga la factura de toda esta problemática? No hay que hilar muy delgado para saber quiénes estamos pagando el precio de todos estos retos enunciados arriba.

Sobre cada uno de estos temas se realizaron ponencias y posteriormente, el segundo día del foro, los participantes nos organizamos en mesas de trabajo por temas, de donde salieron los diagnósticos y las propuestas que al final fueron publicadas en la declaración final. (www.foromundialproductorescafe.com).

Los representantes de las grandes corporaciones, a quienes se quería plantear la problemática, dieron la impresión de estar, por una parte muy satisfechos por la forma en que compran el café, especialmente los certificados, pero por otro muy distantes de la realidad de los productores. Tuve la oportunidad de dialogar con la representante de una de las grandes certificadoras de especiales, a quien cuestionamos el poco impacto de las certificaciones en los productores, y se mostraba muy extrañada de que no apreciáramos el esfuerzo corporativo por pagar sobreprecios. Al respecto en la declaración final una de las conclusiones fue que las primas de café especial no compensaban los costos asociados a las certificaciones. Al final le pregunté: ¿este foro le ha cambiado en algo su percepción acerca de la realidad de los productores de café? y ¿cree usted que los CEO de las grandes corporaciones conocen nuestra realidad? Sus respuestas fueron que creía que los CEO de grandes corporaciones no estaban al tanto de la complejidad de lo que pasa en estos países, y a mi primera pregunta respondió: "sabía que había una problemática alrededor del tema de precios y sostenibilidad, pero no la percibía tan aguda ni con un mensaje de tanta urgencia".

Se planteó el problema. Como era de esperarse, de allí no salió ninguna solución, pero hay que verlo como un paso hacia la socialización de una realidad global en un negocio de pobres en el que reclamamos que nos paguen lo justo y no que nos den limosna. Lo paradójico del foro es que todos expresamos nuestra crisis, queremos que suba el precio, pero les dimos el parte de tranquilidad que vamos a subir la producción. No nos ayudamos.