Procesos asociativos para la competitividad

La competitividad la ha definido el Foro Económico Mundial como "el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país". Una economía competitiva es la que conduce al crecimiento con niveles de ingreso más altos y genera mayor bienestar. La productividad es el principal factor que conduce al crecimiento y al mayor ingreso estrechamente relacionados con el bienestar, por tanto a mayor competitividad mayor prosperidad con crecimiento sostenible e incluyente.

En nuestra industria cafetera entendemos productividad como sinónimo de alta producción, hablamos de fincas o zonas muy productivas porque colectan alta cantidad de kilogramos por hectárea. Confundimos productividad con producción y producción con rentabilidad, la verdadera productividad está relacionada con la rentabilidad y esa no necesariamente está amarrada a la alta producción. Existe un límite en el cual un productor no puede producir más arrobas por hectárea ni bajar más los costos de producción; en este contexto, lo único que equilibra la ecuación es vender mejor.

La producción de commodities, con los costos bordeando el precio de venta lleva años y no resiste un análisis financiero serio si incluyéramos las múltiples variables que se deberían considerar. Colombia se la jugó por el café genérico y mientras sigamos así, dependeremos de la Bolsa de NY, los especuladores y las grandes corporaciones que han mostrado ser despiadados con los productores de países tercermundistas. Una iniciativa como la del foro mundial de productores no es suficiente para que buenamente decidan pagar mejor el café. Por muchas décadas fuimos diferentes y producíamos calidad, eso ya no es así, vendemos genérico y el especial que producimos lo entregamos a las grandes corporaciones con sellos de sostenibilidad por mínimos sobreprecios. No capturamos su valor.

Los procesos asociativos de grupos con intereses comunes son un mecanismo global por medio del cual en muchos países se genera riqueza y bienestar. A través de ellos se pueden fomentar procesos productivos que generen calidad, diferenciación y valor, implementando educación, servicios y especialización de los productores para acceder a mercados que pagan bien, unido necesariamente a una innovación comercial como complemento de este esfuerzo para satisfacer las necesidades de la comunidad. Las empresas asociativas son organizaciones basadas en una actividad económica, democracia participativa, responsabilidad social y ética para el desarrollo del recurso humano, no son filantropía, son con ánimo de lucro, que permiten disminuir costos, acceder a mercados, aplicar nuevas formas de hacer negocios, hacer modernización empresarial, reconversión industrial y generar innovación que construya una oferta exportable que permita aumentar la productividad y la competitividad.

Romper nuestra idiosincrasia individualista requiere procesos educativos que construyan confianza, identifiquen problemas, intereses y objetivos comunes para que mediante el compromiso y el trabajo en equipo se pueda lograr una integración cambiando la cultura empresarial.

Con frecuencia me encuentro con cafeteros que me dicen que hay hacer algo para que cambien las cosas. Estamos sobrediagnosticados en nuestra problemática, todos pensamos que se debe hacer algo, pero como esto es de todos y de nadie no abundan las iniciativas colectivas para generar cambios y soluciones. Paradójicamente sabemos que los cafés especiales son un camino por medio del cual podemos crear modelos de valor compartido, que son la nueva era de negocios de confianza y transparencia. Lo anterior requiere romper con los esquemas del pasado y los actuales, introducir en el modelo del negocio cafetero objetivos éticos donde el mayor riesgo no siga recayendo en el productor. La sostenibilidad está de moda (económica, social y ambiental) pero sin la económica no son posibles las otras dos que son las más solicitadas por los compradores. Estamos cumpliendo con la sostenibilidad social y ambiental, ya es hora que pensemos en la económica.