La feria de los cafés de origen

Estuvimos la semana anterior en Bogotá en "Cafés de Colombia Expo 2017". Caldas, gracias al esfuerzo de la Gobernación, Alcaldía de Manizales, Cooperativas de caficultores de Caldas, Sena y Comité departamental de Cafeteros, estuvo presente en un esfuerzo mancomunado al cual fuimos invitados productores de café de especialidad. Es la tercera vez que participamos y cada año hemos estado mejor posicionados gracias a este valioso esfuerzo.

Las ferias tienen una característica en común: exaltar los orígenes. Al entrar encontrábamos un inmenso estand de Federación de Cafeteros, Juan Valdez y su programa "Orígenes". Cuando se utiliza esta palabra en algún producto agroindustrial, se entiende como un instrumento que protege la diferenciación asociada a la región específica que lo produce derivada del medio geográfico, humano y ambiental. Las denominaciones de origen (DO) y la indicación geográfica protegida (IGP) han sido instrumentos creados para organizar productores y definir estándares de calidad que defiendan su reputación en el mercado y que generen valor reconocido por compradores. Las DO e IGP permiten que las acciones colectivas comunitarias ganen control en su interacción con los clientes.

El café de Colombia y sus DO regionales han sido reconocidas internacionalmente; obtenerlas implicó un extenso, complejo y costoso trabajo de campo, de laboratorio e investigativo en el cual participaron muchas personas altamente calificadas. En artículos anteriores he manifestado el poco aprovechamiento que le ha dado Colombia a sus DO, las cuales comercialmente tienen menor reconocimiento que sellos de sostenibilidad pertenecientes a grandes corporaciones internacionales. Por otro lado los usuarios autorizados por Federación y Cafecert, (organismo de certificación para los cafés que hacen uso de la DO Café de Colombia y DO de cafés regionales) están en la parte media de la cadena: trilladores, tostadores y exportadores. Esta situación desconecta a los productores de las zonas protegidas, los generadores de valor, con el beneficio de su reputación.

Acreditar las DO de cada región implica cuantiosas inversiones, alrededor de $1.500 millones, que han sido financiadas por nuestra Federación (oficina de propiedad intelectual), comités departamentales de cafeteros, Cenicafé, BID, a través del Fondo Multilateral de Inversión, el Fondo Nacional de Regalías, recursos e inversiones que por mandato legal y corporativo deben beneficiar a las comunidades. Actualmente los usuarios de las DO no pagan por su uso. Es decir que el esfuerzo colectivo del gobierno, la institución, con nuestra contribución cafetera, y entes multilaterales no están aportando a los productores herramientas necesarias para evitar que otros se apropien y beneficien de su reputación.

Cuando hablamos de cafés de alta calidad con DO el principal mercado es para café verde, tostadores altamente especializados que buscan complejidad, diferenciación, sabores, trazabilidad e historias; esta condición, los únicos que pueden satisfacerla son los productores, por tal razón deberían ser los beneficiarios principales. Nuestro modelo comercial no está atendiendo esa posibilidad y ese problema, entendiendo por problema la diferencia entre lo que quisiéramos que ocurriera ante un evento y lo que pasa en la realidad. Nuestros caficultores no reciben los beneficios económicos de las DO para las cuales han trabajado y que la naturaleza les proporcionó, por lo tanto, una vez alcanzados los atributos mínimos de calidad inherentes a la DO, debe haber canales comerciales a su servicio que los protejan, así como a su producto, y entender que solo así será sostenible ambiental, social y económicamente nuestra caficultura. Caldas tiene gran parte del trabajo adelantado para su DO, es la oportunidad para que apropiemos de sus beneficios únicamente productores o eslabones intermedios de la cadena siempre y cuando se comprometan con el origen y transfieran su valor. Surge la pregunta: ¿de quién son y a quién deben beneficiar las DO?