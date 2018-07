La semana anterior en la feria europea de cafés especiales en Ámsterdam, en un ejercicio similar al de Seattle hace un par de meses, pudimos observar las tendencias de los cafés de especialidad que vienen proliferando en la industria. Aunque la convocatoria de la feria incluye todos los eslabones de la cadena de valor, llama la atención el crecimiento de cafés de diversas variedades y procesos, muchas de ellas nuevas y desconocidas, que atraen el interés de tostadores cazadores del café inédito y exótico. Cafés asiáticos, africanos, centroamericanos e incluso algunos de Suramérica componen un nutrido portafolio que enriquece las posibilidades de llegar con opciones nuevas a mercados de café de especialidad.

Colombia presentó su muestra institucional y de la cooperativa del Huila (presente en la feria), principalmente de café lavado variedad Castillo, algo de Caturra, que siendo muy buenos, distan de los puntajes sensoriales de cafés de otros orígenes. Percibo, desde mi óptica de productor, desventajas competitivas frente a países, que con menor tradición cafetera, están atacando mercados con propuestas innovadoras desde lo genético, hibridaciones y procesos. Sin ser experto en la materia, pero sí como productor y vendedor involucrado en la cadena, veo la necesidad de ser más competitivos en nuestra oferta exportable para café de alta calidad. Cafés de Birmania, Congo, Burundi, China o robustas finas de Guatemala y México empiezan a copar mercados de café especial y nos han desplazado.

En Colombia nos hemos concentrado en variedad Castillo a la cual hay que hacerle procesos demasiado sofisticados para llegar a puntuaciones por encima de 87 SCA, los cuales son fácilmente obtenibles con otras variedades, que tenemos, pero que no estamos explotando. Nuestra agenda de competitividad debe ser reevaluada para incluir cafés, provenientes del banco de germoplasma de Cenicafé, que enriquezca nuestra oferta exportable y que nos ponga a la par con países que le apuestan a la innovación.

Los cafés buenos y raros de origen colombiano pertenecen a productores individuales que han hecho, por su cuenta y riesgo, sus propios desarrollos buscando diferenciación para mejorar sus condiciones productivas y comerciales con calidad. Lo delicado del asunto es que nos estamos llenando de ensayos no controlados, con semilla de contrabando, que no sabemos cómo se comportan desde lo sanitario, productivo y sensorial. Lo ideal sería, e insisto en ello nuevamente, que esos emprendimientos fueran liderados desde lo científico por nuestra institucionalidad, para que se conforme una oferta consistente que le dé identidad a nuestros perfiles de taza.

Nada nos ganamos con que un productor saque unos pocos sacos de algo extraordinario y gane un concurso o una subasta, si el resto de la comunidad cafetera sigue sumido en la producción de café estándar sin ningún tipo de diferenciación. Con los precios actuales y las perspectivas globales del mercado, poca esperanza tenemos de sobrevivir, si no cambiamos nuestra manera de producir y de pensar. Este año probablemente saldrá mucha más gente del negocio, cotizaciones como la actual son insostenibles en el corto y mediano plazo, las soluciones no dan tiempo de espera de quinquenios y décadas para desarrollar la variedad soñada que produzca cantidad, calidad y sanidad; tenemos que jugárnosla por algo y ese reto técnico no da espera. Otros orígenes lo están haciendo y les está funcionando. Por qué nosotros no podemos pensar algo similar, pero diferente, si tenemos la institución y los científicos, en quienes hemos invertido mucho dinero, a quienes hay que dejar desarrollar su potencial para que de la ciencia y el conocimiento, pasemos a la innovación con generación de negocios y valor. Lo hacemos ya o las consecuencias no se van a demorar en llegar.