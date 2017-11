¿Dónde están los líderes?

Escuchando recientemente una conferencia sobre innovación en odontología de mi amigo Juan Carlos Mejía, él hacía unas reflexiones que nos caen perfectas a los cafeteros a propósito de nuestra reiterada preocupación por los bajos precios y altos costos.

Aunque las noticias difundan como excelentes las cifras macroeconómicas de la cosecha cafetera, dicho ingreso, que irriga la economía, pocos recursos deja en manos de los propietarios de fincas. Del monto que percibe un productor pequeño, podrá pagarse un salario equivalente a los jornales que labora en su finca, pero para medianos, que todo lo tienen que contratar, estos precios no permiten una actividad rentable y sostenible. Nuevamente, aunque peco por ser repetitivo: ¡eso nos pasa por hacer lo que hacemos y pensar como pensamos!

La fortaleza de nuestra institucionalidad y la garantía de compra ha sido un patrimonio valioso de los productores, pero han tomado las decisiones por nosotros, y ahora, que la vida y los modelos de negocios han cambiado, no las tomamos, porque no nos enseñaron a hacerlo y nos da miedo pensar y hacer diferente, de ahí la ausencia de líderes que propongan alternativas por fuera del "statu quo".

Ante la repetida situación, ¿qué queremos hacer? ¿Somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos? Pensamos y sentimos que la situación es difícil, ¡lo expresamos todo el tiempo!, y ¿qué hacemos para que eso cambie? El mundo ha cambiado, estamos en los años 20 del nuevo siglo, la tecnología nos pone en contacto con los consumidores, los mercados se han globalizado, hay más sensibilidad social, hay más posibilidades de acercarnos a los clientes, entonces, ¿qué queremos hacer nuevo, para dónde vamos? ¿Estamos apostándole con trabajo y persistencia a hacer una propuesta nueva? Las fincas que venden bien su café, no lo lograron de la noche a la mañana ni en el primer intento. No soñemos con que alguien va a llegar a comprarlo mejor si seguimos haciendo lo mismo o incluso peor. Producimos cafés especiales y se los entregamos a las grandes corporaciones por migajas, no lo valoramos y después pedimos que nos valoren.

Estamos en un negocio difícil dominado por monopolios, eso no quiere decir que no haya nada que hacer; al contrario, está todo por hacer; los que producimos el café somos nosotros, los espacios para incursionar comercialmente están abiertos, necesitan nuestro café y pagan bien por él, en manos nuestras está si les llegamos a la puerta de sus negocios con servicio e innovación o si se nos acaba el horizonte el sábado en el pueblo.

El tema es de actitud, cambiar nuestra manera de pensar, ideemos una forma de hacer que nos conozcan, entreguemos calidad, hagamos procesos asociativos, unamos fuerzas, nadie tiene el afán que nosotros tenemos, entonces ¿por qué seguimos esperando que alguien venga a hacernos el favor? Nuestro éxito dependerá de lo que nosotros hagamos, ¿tenemos alguna estrategia para mercadearnos como productores en modelos de Direct Trade? ¿Entonces, cómo queremos que nos conozcan? ¿Sabemos utilizar las redes sociales para traer clientes?

Pensemos muy bien qué modelo productivo queremos, ¿será el aumento de producción la mejor estrategia?, ¿con quién la vamos a coger? Hemos vivido hasta la saciedad que producir commoditie en volumen no funciona, aumento de producción no es sinónimo de rentabilidad, entonces solo nos queda vender mejor, rentabilidad entendida como más dólares por hectárea.

Las empresas necesitan de un líder, cuando usted vea que una empresa es pequeña es porque su líder es pequeño, las empresas se miden por la capacidad de sus líderes, entonces si la empresa no funciona, el líder no funciona, ¿dónde está el líder? El líder es usted, no hay nadie más.