Con frecuencia tengo la oportunidad de conversar con productores empresariales quienes me preguntan acerca de nuestro proyecto de café especial, el cual asocian con productores pequeños. La percepción inicial era que los cafés de alta calidad eran exclusivamente para minifundios, lo cual ha cambiado en la medida en que hemos avanzado en el conocimiento del tema.

Mi percepción, corroborada con experiencias de otros productores medianos y grandes, es que para empresariales la producción de café especial no es algo tan lejano como generalmente se cree. Los empresarios tienen ventajas que no tiene el productor pequeño. Tienen cultivos altamente tecnificados, tienen centrales de procesamiento o beneficiaderos con buenos equipos de despulpado, silos de secado, por lo general poseen tanques donde se pueden hacer fermentaciones, y tienen la infraestructura básica para hacer procedimientos que se pueden redireccionar hacia la alta calidad aplicando conceptos técnicos específicos.

Siempre he manifestado que la producción de café de alta calidad hay que dividirla en una fase agronómica y una fase agroindustrial. La primera tiene que ver con llegar hasta el momento de la recolección con un grano maduro en óptimas condiciones de nutrición y sanidad, para que una vez cosechado, en el mayor grado de madurez posible, comience la segunda fase que es un proceso netamente agroindustrial. Es allí donde el empresario tiene grandes ventajas competitivas; tiene mayor nivel de escolaridad, más posibilidad de adquirir tecnología y capacitación, elementos fundamentales para el desarrollo de procesos diferenciados. Por otro lado, tienen mayor capacidad financiera, acceso a crédito y asistencia técnica, necesarios para la producción, lo cual es una gran barrera para el productor pequeño. Cada empresario, tiene en su finca una central de procesamiento, que con algunas inversiones y cambiando el concepto del manejo tradicional, se puede volver una central para cafés de alta calidad.

Cuando negociamos con compradores, uno de los factores críticos por los cuales las ventas no se dan, es porque no hay volumen de café especial para vender contenedores. Es a través de asociatividad que se pueden construir ofertas exportables, que sumadas a iniciativas comerciales gestadas por productores, se pueda llegar a nichos de mercado incipientes, que vienen creciendo con gran dinámica y que están interesados en hacer negocios de relación, trazables, sostenibles y donde haya una transferencia de valor real al origen evitando las opacas relaciones con intermediarios.

El mito generalizado de que los cafés de alta calidad son únicamente para productores pequeños, se desvirtúa, cuando vemos en ferias y concursos, fincas que por medio de procesos y variedades han logrado puntajes de taza y precios muy altos en subastas, demostrando que la producción de café de alta calidad, es un proceso agroindustrial donde lo determinante es el conocimiento y la tecnología a lo cual tienen mayor facilidad de acceso los productores empresarios. En nuestra región, zonas que tradicionalmente han sido catalogadas como de tazas planas sin altos puntajes, como Chinchiná o Palestina, hoy presentan puntajes SCA de más de 85, que demuestran, que la especialidad no es solo para minifundios o café de altura. Estos productores, con asistencia técnica y aplicando procesos, están llegando al nivel que exigen los mercados. Ahora la necesidad es abrir el abanico a variedades de alto potencial para enriquecer el portafolio, ejercicio también más cercano a los empresarios.

En estos momentos, donde la crisis de precios tiene seriamente amenazada nuestra industria, y donde el agro colombiano no presenta opciones para la sustitución, debemos especializar el único cultivo que conocemos bien y para el que están hechas estas tierras. Reinventemos lo que conocemos y encontremos el mecanismo "productivo-asociativo-comercial" por medio del cual podamos capturar valor en la cadena: es la única solución.