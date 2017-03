Actividad asociativa para producir cafés especiales II

El Departamento Nacional de Planeación ha identificado la asociatividad como un factor fundamental para la generación de condiciones que mejoren el nivel de vida de la población rural, ya que esta figura proporciona a las familias del sector posibilidades para organizarse en comunidad, aumentar y mejorar su productividad, disminuir costos, lograr acceso real a los mercados, desarrollar economías de escala, aumentar el poder de negociación y lograr una mayor integración."

Fomentar la asociatividad rural creando organizaciones formales fuertes, requiere que los implicados en estos procesos, canalicen sus esfuerzos en forma coordinada, para evitar que diversos sectores incurran individualmente en duplicidad de esfuerzos laborales, corporativos y económicos, llevando a una ineficiencia en el uso del recurso.

La Federación Nacional de Cafeteros es un ejemplo claro de agremiación, cuyo fin corporativo es trabajar por el bien común de sus miembros, los productores de café. El trabajo gremial tiene que amparar al mayor número posible de productores. Debemos reconocer que la FNC ha construido un tejido social, una estructura productiva y comercial como ningún otro sector en el agro colombiano. Lo anterior no quiere decir que sea perfecta, y que no necesite permanente redireccionamiento, de acuerdo a la evolución del negocio cafetero y a la necesidad de optimizar los recursos, que no abundan como en épocas pasadas, y que son el aporte de cada productor y del Estado. Mi propuesta ha sido que los cafés de especialidad deben ser empoderados por los productores que los tienen, en un esfuerzo colectivo por no permitir que estos también sigan siendo monopolizados por intermediarios de la industria. Los cafés especiales son mucho menos cantidad que el corriente, y demandan una gestión diferenciada en producción y comercialización para que su valor retorne al origen. No pretendamos que la institución vuelque sus esfuerzos hacia ellos exclusivamente, pero su mandato institucional le asigna el deber de apoyar emprendimientos de productores para programas de beneficio colectivo.

Las iniciativas de fincas empresariales en café especial son muy pocas en el país, lo cual estadísticamente no es muy representativo. No confundamos las cifras oficiales de cafés especiales certificados exportados, que alcanza el 35% de la producción, por los cuales los sobreprecios son muy bajos, con cafés especiales de alta calidad en taza, que son los que realmente se negocian por fuera de bolsa. En estos últimos hay un espacio importante para crecer, pero aunque tenemos mucho potencial, los procesos de transformación en beneficio no permiten aprovechar muchas zonas con condiciones climáticas y de suelos privilegiadas. El fortalecimiento en la oferta exportable de alta calidad solo se consolida con iniciativas de productores en proyectos asociativos que permitan transformación y generación de valor.

Existen también aspectos de índole cultural, que se deben superar. Se relacionan con la construcción de vida en comunidad y la promoción de la asociatividad rural; uno de estos aspectos es el individualismo, entendido como la atomización y poca cooperación en torno a los intereses y acciones comunes. Difícilmente un productor puede optimizar todos los procesos necesarios en la cadena de valor para atender la demanda comercial en calidad y cantidad ante un negocio. Solo uniéndonos podemos incrementar la capacidad para penetrar y sostener un mercado, encontrar mecanismos de financiación y crédito, ajustados a las condiciones de cada agremiación, que individualmente no es posible obtener.

Frecuentemente, cuando hablamos de organizaciones de pequeños productores, las asociamos con manejo de pobreza, subsidios o filantropía; en países desarrollados, estas generan y manejan grandes recursos provenientes de la actividad productiva de muchos individuos bajo políticas de trabajo colectivo. Las últimas distinciones en calidad del café de Caldas demuestran que tememos con qué afrontar el reto.