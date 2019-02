Mucho se discute acerca de las políticas culturales del país, insistiendo que no las hay. Negar su existencia es un caso de ignorancia, porque no solo en la Constitución se define qué es cultura, sino qué relación tiene el Estado con ella y otro sinnúmero de leyes desarrollan este tema. La gente confunde políticas con planes. Y en ese caso la discusión es válida y oportuna. No hay planes que conviertan esas políticas en hechos tangibles. No hay planes que tengan en cuenta las necesidades regionales y se basen en los recursos humanos locales y desarrollen coherentemente un tipo de ideas y sean la respuesta de la región al tema cultural.

La Secretaría de Cultura del Departamento, con distintos gobernadores, ha procurado de poner en marcha diferentes programas, pero la falta de una idea clave, y por supuesto recursos económicos, no ha permitido consolidar algo importante, causando la sensación de que existe un abandono y que el Estado a nivel nacional, gubernamental y también municipal falla.

Hay un indicador sencillo para monitorear el impacto y la presencia de la cultura en los municipios: Se suman las horas en actos culturales y se obtienen cifras precisas para entender el vacío que existe. ¿Cuántos recitales de poesía hubo en el año 2018 en San José? ¿Cuántas obras de teatro se presentaron? ¿Cuántas conferencias sobre historia se dictaron? ¿Cuántos conciertos de música pudieron disfrutar los habitantes de ese municipio? ¿Cuántas horas permaneció esta gente en un museo o exposición? Las respuestas evidencian resultados escasos.

Si la Secretaría de Cultura quiere aumentar las horas de cultura en cada municipio, debe buscar aliados. Pondré un ejemplo: En el Festival del Pasillo, en Aguadas, la estadística de horas de música tocadas en esa localidad es destacable, pero en Pácora, a media hora de distancia, no sucede nada; no se oye un tiple ni por equivocación. ¿Cómo se logra un mejor cubrimiento? Caldas tiene un conservatorio que gradúa cada año un buen número de músicos. El pasillo es la pista de sonido del paisaje cultural del café, y la Federación de Cafeteros maneja la declaratoria del Paisaje Cultural. Se trataría de fortalecer el Festival, apoyado en la Universidad de Caldas y la Federación, con recursos de la Gobernación, para delegar en el Festival la organización y ejecución de conciertos y pedagogías en cada municipio. De esta forma la ONG que organiza el Festival, que tiene una amplia y sólida experiencia, tendría trabajo todo el año, aumentaría su personal y le daría una importante proyección a su evento.

A los ganadores se les pueden ofrecer contratos para hacer conciertos en los diferentes municipios caldenses. A la vez la Universidad de Caldas haría presencia en los municipios y le estaría facilitando a sus egresados la profesionalización; la Federación demostraría que la declaratoria no está en crisis, y ayudaría a mantener viva la tradición cultural, su razón de ser. También se podría vincular otro actor que muy pocas veces se articula con el resto de la cultura de la región, a Telecafé. Este canal público podría apoyar esta iniciativa promoviendo y direccionando información sobre nuestra música. Así se impulsa la Economía Naranja, uno de los proyectos bandera del Gobierno.

Este ejemplo se puede ampliar. El pasillo es un patrimonio cultural que nació en casas construidas en bahareque, con un vínculo evidente con el patrimonio arquitectónico. ¿No es hora de promover conjuntamente esos patrimonios que son dos importantísimos exponentes de nuestra cultura e identidad? Demos un paso más y destaquemos las letras de los pasillos, y nos encontramos en otro territorio rico y emblemático de nuestra cultura: su literatura. Así que se le puede pegar más de un vagón a la locomotora del pasillo y lograríamos tener un impacto claro y a muy bajo costo en nuestros municipios aletargados en el tema cultural.

Volver efectiva, consolidar esta idea, se hace con un plan y no por medio de una política.