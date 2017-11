Un museo histórico

Muchos lectores que están leyendo esta columna tienen en sus casas objetos viejos que han guardado por años convencidos de que tienen un valor histórico. Estos tenedores intuyen que esos objetos “cuentan” una historia y poseen la magia de ser antiguos y únicos, sobrevivientes de otra época. Temen que se deterioren por el indebido manejo que les dan y quieren que otras personas los admiren. ¿Quién posee un boleto del Ferrocarril de Caldas; un billete antiguo de los bancos que había en Manizales? Estos objetos hacen revivir otra época, mostrando que hay una relación entre pasado, presente y futuro y por ende deberían estar guardados en un museo.

En Manizales la situación es compleja cuando se trata de museos. Son varios museos y hay admirables luchadores de esta manifestación cultural. Por ejemplo, el Museo de Arte de Caldas y doña Elvira Escobar a la cabeza; el padre Horacio Gómez y su Museo religioso; el Museo Samoga que manejó por muchos años Gonzalo Duque; está el Centro de Museos de la Universidad de Caldas, creación paciente de Cristina Moreno y que ahora dirige Olga Hurtado y el Museo del Barrio del maestro Arango es otra novedosa interpretación de esta herramienta cultural. Estos son los de mostrar, pero hay otras referencias como la del Museo de Ciencia Natural de los Hermanos Maristas que está en gran parte destruido y por el cual ha luchado José Lozada con gran pasión.

Vemos que en Manizales hay museos, pero si hablamos con los que los manejan hay una gran crisis que se origina en la falta de apoyo del Estado y los pocos visitantes. Cristina Moreno me insistía que la gente, en general, tiene un mal concepto de museo, que ella notó durante los años que estuvo al frente del Centro de Museos un notorio rechazo de los estudiantes cuando se trataba de visitar un museo. Me es difícil entender esa posición, ya que sé que una visita a París sin haber entrado al Museo del Louvre queda más que incompleta.

Para entender la crisis de los museos es bueno recordar cómo surgieron estas interesantísimas instituciones. Fue la Revolución Francesa la que expropió a los reyes de sus propiedades, entre ellas colecciones de arte y objetos suntuarios. El Louvre mismo fue un palacio real, que una vez nacionalizado fue usado para albergar una gran cantidad de objetos traídos de todo el país y luego fue abierto al pueblo. Se deduce que el museo tiene como fin popularizar, democratizar la cultura, porque le permite a cualquier ciudadano tener el placer de ver arte, ya que no tiene ni el dinero o el espacio para hacerse a una obra clásica, pero sabe que esas bellas obras son patrimonio de su nación, o sea sí es dueño de ellas. El museo es una importante simbiosis entre cultura y democracia. Es un bien público en su más coherente acepción.

Las ciudades, para satisfacer las necesidades de sus habitantes, deben de contar con una sólida infraestructura física. No sé el número, pero por tantos habitantes debe haber un hospital de ciertas características. Las vías, los colegios, los parques y hasta los semáforos tienen una concordancia con número de pobladores. No solamente lo público está regido por esa relación, el comercio igualmente depende de un número preciso de consumidores, de lo contrario no se da la interacción positiva. En lo cultural igualmente hay una relación muy clara, la cual muchas veces no se da. Basándose, entre otras, en estas cifras las ciudades son medidas y se merecen la categoría de ciudad, de resto son pueblos grandes.

¿Será difícil poner en práctica esa concordancia entre manizaleños y un museo histórico de la ciudad?

P.D.: ¿Será cierto que la Policía en Manizales no cuenta con un aparato para medir los grados de decibles para aplicar el nuevo Código de Policía a aquellos ciudadanos que aturden a la ciudad?