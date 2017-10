Primer Festival de la Lectura en Palestina

Muchos capitalinos hablan de “puebliar” como un bello evento dentro de su cotidianidad pequeño burguesa. Al parecer disfrutan su condescendiente actitud que los hace olvidar el maluco ajetreo que viven en las grandes ciudades. Ellos buscan algo que han perdido y por eso no están atentos a lo que cada municipio tiene y quiere mostrar.

Fui invitado sin mucho preámbulo a participar en el Primer Festival de la Lectura, evento que se desarrolló en el municipio vecino de Palestina en la misma fecha que se realizaba la famosa feria del libro de Manizales. No dudé en preferir a Palestina, consciente que el libro debe hacer su benéfica presencia en todo el Departamento y no solo en las goteras de las universidades.

Conocí el trabajo asombroso del gestor de esta iniciativa. Me complació mucho ver a un hombre, Luis Eduardo Díaz, que ostenta el escalafón más elemental en la administración local ya que es operario, reunir con un exiguo presupuesto a destacados protagonistas de las letras de la región en su municipio natal y brindarle cultura a una población rica, según el rubro del impuesto predial, pero escueta en cuanto a cultura. Durante una semana, todas las noches hubo una interesante presentación en la plaza principal a la cual acudía un público cada vez más satisfecho. Recitales de poesía, música, presentación de libros, conferencias y venta de libros captaron la atención de los palestinos.

Viendo actuar a este hombre afable y cordial, de temperamento conciliador, pude recapitular el concepto de gestor cultural y creo haber conocido por primera vez una persona que me convenció con lo que hace, el por qué lo hace y cómo lo lleva adelante. Este empírico hombre que no estudió esa malentendida carrera, realmente gesta cultura, logra el impacto benéfico de esa parte de la vida humana y eso de una forma coherente. Ajeno a discursos grandilocuentes saturados de citas de autores extranjeros, empleados para sustentar algo obvio, Luis Eduardo actúa con certeza y logra motivar a nuestras entidades administrativas que usualmente padecen desinterés por lo cultural.

La escogencia que hizo de los participantes, a los cuales solo nos dio un buen alojamiento y comida, denota que conoce de las letras y sabe qué temas suscitan interés en Palestina. Este ávido lector el año pasado logró llevar a Palestina seis grupos de teatro que habían participado en el Festival Internacional, y eso sin contar con el visto bueno y mucho menos el apoyo de las directivas del emblemático evento. Este hombre no espera a que le asignen un presupuesto, todo lo contrario, toca en muchas puertas a la vez logrando los aportes que necesita para surtir de literatura a esa colina privilegiada con un exuberante paisaje.

Si cada municipio tuviese un Luis Eduardo Díaz, Caldas sería un portento cultural y seguramente ganaríamos premios en todas las manifestaciones artísticas, porque el impacto de estos eventos bien manejados consiste en que los creadores artísticos en cada pueblo caldense despertarían ya que verían espacios donde presentar lo que están produciendo. Ese participar hace crecer a los artistas fuera que estos festivales y encuentros van creando un público crítico local.

Luis Eduardo no espera a que el Ministerio de Cultura o la Gobernación escojan un tema y giren los dineros para llevar a cabo un evento como el de bibliotecas que tuvo a Caldas como escenario, no, él sueña, él aspira y él emprende de cuenta propia. Él sabe y se siente empoderado, él sabe de sus derechos y siente el llamado del deber de actuar por una vida donde la cultura es la red que le da soporte a la convivencia pacífica.

Afortunada Palestina que puede contar con un ciudadano poseedor de una sencillez y una fuerza como lo es Luis Eduardo Díaz.