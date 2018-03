No me explico cuándo la cultura y la política en Caldas se divorciaron, porque figuras como Silvio Villegas, Bernardo Arias Trujillo o el mismo Aquilino Villegas fueron artistas, sin lugar a dudas. Representaban estos hombres una simbiosis donde la educación, su compromiso partidario y la cultura eran un todo coherente. Hoy se oye la frase tonta que la cultura no aporta votos, pero debe ser más necio el que la crea, porque la cultura representa un sector notorio de la sociedad. Creo que hay en esa frasecilla algo de resentimiento, pues la cultura usualmente agrupa a una élite a la cual tienen acceso solo personas de actitudes más decantadas y sólidas. Del sustantivo cultura se deriva el adjetivo culto, y lo de culto se podría poner en duda en muchos políticos locales. Oír al Charrito Negro no significa no ser culto, el problema radica en cerrarse a los otros géneros musicales y eso es lo que sucede: el miedo del político común a la cultura, para ellos prevalece el prejuicio de que la cultura es sinónimo de una élite económica de la cual no hacen parte, pero ahora que ostentan el poder político, es hora de la revancha. Llenar a cuanto viaducto hay en la ciudad con grafitis, en vez de fortalecer una pinacoteca de importancia es parte de esa mal entendida lucha de clases.

La Revista Digital Letra2 fue creada en la oficina del entonces diputado Jorge Luis Ramírez, hoy candidato a la Cámara; esta revista circuló por 3 años y medio cada mes retratando en sus 100 páginas a la ciudad ajustando 45 ediciones a todo color. Fue la primera en su género y le sirvió a Manizales como una encima aligerando la digestión social, propósito de los medios de comunicación serios. Con artículos, ideas y contactos el médico Ramírez participó hasta que el año 2016 la suspendimos. Esta revista no dependió de la publicidad. Caldas tiene un retraso cultural importante y debemos apoyar a candidatos que tengan las mentes y corazones abiertos. La cultura y turismo en Caldas requieren una nueva definición política y esa determinación debe surgir de acá, evitando que nos convirtamos en el depósito de los proyectos fallidos en otras latitudes. El patrimonio arquitectónico en el Departamento está al borde de desaparecer, a pesar de la ingenua declaratoria de la UNESCO puesta en manos de la Federación Nacional de Cafeteros. Urgen políticas para salvar ese legado ancestral. El Parlamento debe crear líneas de crédito blandas para que los propietarios de casas en bahareque, el más visible emblema de nuestros pueblos, declaradas patrimonio o no, puedan atender su deterioro natural; se necesita que el Estado asuma un seguro para que los inmuebles de interés general estén salvaguardados de calamidades y así evitar el impacto negativo de los incendios, como sucedió en Salamina.

¿Cuántos museos le hacen falta a Caldas? Sitos donde ciertos objetos históricos sean puestos a salvo y exhibidos logrando preservar la memoria y el pasado de esta tierra luchadora y culta y los turistas puedan entender y admirar nuestro pasado; sitios donde los profesores puedan dictar clases de historia y civismo de una manera compresible en la que el alumno vea el objeto exhibido.

Desconocen ciertos políticos que la cultura vive no solo de los que la hacemos, sino es sustentada por aquellos que la “usan”. Un libro sin lector está muerto; una bella pintura sin quien la admiré se asemeja a una mancha; y lo mismo pasa con las canciones, el cantor vive de los que lo escuchan. Si hacemos cuentas, todos somos y tenemos que ver con cultura y hay políticos que eso lo entienden y lo aprueban, a pesar de las manadas exaltadas de aulladores insistiendo en lo contrario. Un político culto siempre tendrá el respaldo de los buenos ciudadanos, porque la gente sabe lo que ser culto implica. La cultura bien entendida es señal de confianza.