Por primera vez en 105 años de historia municipal, un presidente en ejercicio visitará este jueves 18 a Montebello (coordenadas en el título de la columna), el pueblo donde pegué mi primer berrido en protesta por haber dejado el hotel mamá.

Con la presencia del presidente Iván Duque, 7.864 montebellenses, incluidos los 3.017 que votaron en la segunda vuelta, están güetes, no se cambian ni por Dios mano a mano.

Por la salud, tranquilo: su anfitrión el alcalde conservador Ferdinando Muñoz es médico destacado. Duque se ahorraría el vale de la prepagada. Pero seguramente no habrá necesidad de que el alcalde lo atienda de ningún achaque.

Tan pronto el forastero pisa el empinado pueblo construido contra la expresa voluntad de Dios, como Manizales, se alivia al contacto con los lugareños, el paisaje y la neblina programada para la visita.

Según el hiperbólico montebellólogo e historiador J. Octavio Bedoya los antioqueños aprendieron a rezar en la colonial capilla de Sabaletas, corregimiento de Montebello, construida hace 477.

De pronto el presidente ordena construir un teleférico entre Sabaletas y el marco de la plaza. Como dicen los borrachitos que niegan la cuenta, estaríamos tan agradecidos que no habría con qué pagarle.

Todos nos volveríamos duquistas purasangre, incluidos los que votamos por el candidato liberal, filiación de mi abuelo Lubín Giraldo López que fue presidente del concejo.

Si no encuentra la olla del presupuesto muy raspada, se le agradece un billete adicional para remplazar la tubería que lleva el agua al pueblo en cuya plaza principal se levanta la iglesia de adobe y ladrillo construida por el arquitecto belga Agustín Goovaerts.

Entrados en gastos, y como soy muy generoso con lo que no es mío, según decía mi madre, montebellense de la vereda El Bosque, nadie se pone bravo si papá gobierno se mete la mano al dril y pavimenta la carretera que comunica con El Retiro. No hay que gastar un peso en la vía Versalles-Montebello, toda pavimentada.

Antes de trepar a “El Alto” donde se realizará el XXX Encuentro de dirigentes del suroeste, Duque y su combo podrán tomar inspirador tinto en los cafés Montebello y Montebravo. Mientras toma café podrá apreciar las casas que antaño hacían las veces de wasap: las vecinas armaban croché hablando de balcón a balcón. Me parece ver a mi tía Aura arreglando la parroquia con Graciela Cuartas a grito ventiao.

¿Desean el presidente Duque y su comitiva conocer gente principal del municipio? Los espera don Gonzalo Cañaveral, de 95 años, lúcido y saludable. O visiten a don Salvador Domínguez, creador del museo La Estación. (Ah, y no olviden llevar deliciosos aguacates para el almuerzo de mañana).

Espero no estar exagerando pero el peligro es que el presidente se amañe y decida trastear la sede de gobierno para Montebello. Para todos hay…