- “El eclecticismo representa una actitud cómoda que procura quedar bien con Dios y con el diablo y terminan no encontrando butacas ni en el cielo ni en el infierno” (José Gobello, autor de La gran crónica general del tango).

- “Amor es una locura que cura el Cura con la locura mayor”. (Refrán favorito de don Carlos Cadavid Sarrazola, mi padre, corista y tendero de profesión).

- “La minifalda ideal es aquella que produce un poco de frío en la mujer que la lleva y un poco de calor en el hombre que la mira”. (Alfonso Castillo Gómez, columnista de El Espectador).

- “No hay que ser caballo para saber más de carreras”. (Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, comediante mejicano).

- “No somos viejos, solo que hace mucho tiempo somos jóvenes”. (Jorge Luis Borges).

- “No puedo vivir sin ti, Felice, pero tampoco soy capaz de vivir contigo”. (Carta de Franz Kafka a su novia, cancelándola).

- Una dupleta de Woody Allen: “El amor perdura, si se ejerce de lejos”… “El secreto de mi larga relación con Mia Farrow estriba en que no vivimos juntos”.

- El actor suicida Robin Williams colaba en sus libretos esta frase de autor anónimo: “Los políticos son como los pañales... hay que cambiarlos con frecuencia”.

- “Las abejas, a pesar de ser animales irracionales, son mejores que los hombres, porque viven muy organizadas y en paz”. (Esopo, fabulista de la antigua Grecia).

- “Si pudiéramos ser jóvenes dos veces y dos veces viejos, corregiríamos todos nuestros errores”. (Eurípides, poeta trágico griego).

- En sus carambolas mentales, Federico Villegas sostiene que “el hombre no sabe, ni aprende nada: vive preguntando la hora, qué día es, la fecha, si irá a llover y cómo quedó el equipo de sus amores”.

- “En esta biblioteca yacen los libros del dueño y de los amigos que se descuidaron”. (Un viejo librero paisa).

- “Es mejor perder un amigo que perder un libro”. (Óscar Domínguez Giraldo, escritor y periodista).

- “Las campañas electorales son como los animales: nacen, crecen, se reproducen y mueren”. (Autor anónimo).

- “El matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora: la rutina”. (Honorato de Balzac).

- “La palabra PALABRA es la más linda de todas las palabras” (Ignacio Ramírez, escritor y periodista).

- “El que no sabe escribir la primera frase, no sabe escribir la última”. (El brasileño Jorge Amado en conferencia para periodistas novatos).

- Lo dijo García Márquez: “No es a la muerte a lo que el hombre teme, sino al tránsito hacia ella”.

- Otra de Don Gabo: “La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir”.

- “El horno crematorio es la cuota inicial hacia el infierno”. (Óscar Hernández Tello, escritor y periodista paisa).

- “En materia de crítica de arte, los que en verdad saben, no escriben”. (Pablo Picasso).

- “La carpintería, oficio de abuelos y de santos, es madre de las cunas y de los ataúdes”. (Carlos Castro Saavedra, poeta).

- “La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes”. (El Beatle mayor John Lennon).

- “Todos somos aficionados: en nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa”. (Charles Chaplin).

Cerramos esta compilación con dos chascarrillos familiares:

- “Mar, ¡vos no sos sino grande y salado!”. (Exclamación de Jorge Cadavid Correa, mi hermano mayor, el día que conoció el mar, en Coveñas).

- “Lo único viejo que uno debe tener es la mamá y la música”. (Carlos Cadavid Correa, otro de nuestros nueve hermanos).

La apostilla: “El presidente Trump, cada vez que camina, pisa un charco y cuando habla, arma un tierrero”. (Opinión unánime de los periodistas que cubren la Casa Blanca).