El país de los ‘guardados’

En el vocabulario de los corruptos “tenerle un guardado a alguien” equivale a mantener el pico cerrado y no soltar prenda, aunque sepa más de la cuenta, por razones de salud, dinero y temor.

Aunque no se note mucho o casi nada porque generalmente se incuba en la clandestinidad, en nuestro país se da silvestre esta peste que paradójicamente se presenta entre amigos de vieja data.

Tenerle un ‘tapado’ a alguien es estar en posesión de un secreto que, de salir a luz pública, pondría en la picota infamante a su protagonista. El destape suele recibir amplio despliegue en los medios periodísticos.

Cuando trasciende el episodio es porque la componenda ha dejado de existir, tras bambalinas, y ha entrado en crisis la amistad entre el “pecador” (por llamarlo de alguna manera) y el “delator” que decidió airearlo a los cuatro vientos.

Estos desenlaces se dan al cabo de muchos años en los que la víctima (cansada del chantaje, la presión y la extorsión) resuelve correr el riesgo de que le descubran su íntimo secreto que de repente podría llevarlo a prisión.

Esta práctica demuestra que en la única fidelidad en la que se puede confiar es en la de los radios Philips, tan famosos en el siglo pasado en los hogares colombianos.

Al autor de la delación lo tendrá sin cuidado la vieja máxima, según la cual, “los amigos deben protegerse, no apuñalarse por la espalda”.

Los ‘guardados’ celosamente ocultos se dan en la política, el gobierno, los sobornos, la corrupción en todos los órdenes, el serrucho en la contratación, los delitos sexuales, la compra de tierras, unas muertes que no fueron tan accidentales, los negociados, la bolsa de valores, las apuestas y muchos etcéteras más. Siempre hay de por medio cuantiosas sumas de dinero con las que se paga el silencio casi sepulcral.

Doña Wikipedia nos ofrece estos significados sobre la palabra en cuestión que no parecen emparentados con el tema que estamos manejando:

Guardar: Vigilar o custodiar una cosa, guarda mis tierras cuando salgo de viaje. -atender, cuidar, custodiar, proteger, desatender, descuidar - Poner una cosa en lugar protegido o en el lugar que le corresponde guardé la vajilla después de cenar. recoger… Mantenerse una persona en una actitud, manera o posición guardaba silencio por respeto; con esa fiebre, debes guardar cama. observar… Tener un sentimiento hacia otra persona le guardo mucho rencor desde aquella noche. sentir… Conservar un recuerdo o sensación guardo buena memoria de aquel verano. tener… Retener o reservar una cosa para una persona guardo el asiento para mi amiga. conservar… No gastar o gastar con mezquindad su obsesión es guardar dinero. ahorrar, atesorar, economizar, derrochar, gastar, tirar… Obedecer o cumplir las leyes o las obligaciones contraídas suele guardar las normas de convivencia. acatar, cumplir, observar, dejar de lado, desobedecer… Contener un objeto riquezas u otras cosas de valor en su interior ese baúl guarda objetos y recuerdos muy valiosos para mí, atesorar, contener, esconder - Mantener una persona una actitud recelosa o precavida respecto a una cosa o una persona me guardo de sus consejos estúpidos. Recelar, confiar - No dar o no comunicar una cosa a otras personas me guardo de opinar sobre este tema; se guardaba sus penas para él solo. abstenerse, reservar… ¡Guarda! interj. Se usa para expresar sorpresa o avisar de un peligro ¡guarda, oigo pasos!… Guardársela a una persona coloquial. No olvidar una ofensa o un daño recibido y esperar el momento oportuno para vengarse o desquitarse mira que no invitarme a la fiesta... ésta se la guardo… Cuidar, custodiar, vigilar o preservar de daño [a personas o cosas].

La apostilla: Un pillo muy versado en la colección de ‘guardados’ le impartía esta enseñanza a un novato: “Ten siempre presente que las cosas MAL hechas hay que hacerlas BIEN hechas”.