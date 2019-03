El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Colciencias, está por cerrar la convocatoria para la clasificación de investigadores y grupos de investigación activos en el país. Buena parte de los académicos están diligenciando sus hojas de vida individuales (CvLAC) y las de sus grupos (GrupLaC). En México, según la categoría obtenida por los profesores universitarios en el Sistema Nacional de Investigadores, estos reciben un ingreso adicional. A pesar de que ese tipo particular de incentivos no existe en Colombia, la obtención de una buena categoría en la medición de Colciencias, ha llegado a convertirse en un indicador de resultado que se incorpora en las evaluaciones individuales y en las comparaciones entre y al interior de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación.

El reconocimiento de los productos de los académicos (artículos, libros, capítulos de libro, etc.), depende del cumplimiento de un conjunto de requisitos. Entre ellos, el arbitraje y revisión de pares ciegos. El argumento, con muy buena intención, es evitar reconocimientos que no se deriven del mérito intelectual o científico de los trabajos sino del amiguismo académico. La aplicación a rajatabla de la política de pares ciegos ignora, sin embargo, tres cosas: primero, la estrechez de nuestras comunidades académicas disciplinares. Segundo, la cercanía no necesariamente erosiona la imparcialidad; al contrario, justamente para evitar suspicacias, los investigadores son, no pocas veces, mucho más estrictos con colegas conocidos. Además, como advertía el sociólogo Georg Simmel, no siempre de la cercanía se deriva la simpatía. Tercero, algunos han identificado ciertos efectos perniciosos del mecanismo de revisión de pares sobre la relevancia de la investigación en ciencias sociales, en particular en ciencia política.

El portal especializado “The Chronicle of Higher Education” publicó un artículo sobre la irrelevancia de la ciencia política hoy, escrito por el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Notre Dame, Michael Desch. Allí, advierte que la revisión de pares como recurso organizacional ha conducido tanto a una mayor homogeneidad en las ciencias sociales como a la disminución de su espectro de preocupaciones y temas. Según Desch, Lee Sigelman, anterior editor de la American Political Science Review (Revista Americana de Ciencia Política), se lamentó al confirmar que la relevancia para las políticas públicas de los artículos publicados en esa revista había disminuido dramáticamente desde la introducción del mecanismo de revisión de pares.

No pretendo afirmar que los procesos de arbitraje y revisión de pares deban descartarse en nuestro medio. Creo que es necesario evitar un rigorismo excesivo tanto en la aplicación administrativa de los procedimientos como en los criterios aplicados por los propios académicos que, en su afán de cientificidad terminan olvidando el principio de la parsimonia: explicar lo más que se pueda de la forma más simple posible. El problema no es tanto el uso de sofisticados modelos cuantitativos sino la comunicación de sus resultados en forma ininteligible. De todos modos, como ya había señalado Giovanni Sartori, la relevancia de las preguntas de investigación ha sido subordinada no pocas veces por el frenesí de la sofisticación cuantitativa.

Hay que decir que la jerigonza de muchos investigadores que privilegian el enfoque hermenéutico y los métodos cualitativos tampoco ayuda a cerrar la brecha entre la universidad y el debate público. Que los académicos se encierren cada vez más en sus torres de marfil tiene efectos demoledores sobre la calidad de la democracia. Si las investigaciones sociales son desarrolladas y discutidas en ámbitos cada vez más estrechos, si los académicos no aportan con sus investigaciones al debate público, este será colonizado por discursos banales. El rigorismo cientificista a costa de la relevancia empobrece la esfera pública. Vale la pena aprovechar esta convocatoria de Colciencias para que los académicos reflexionemos más sobre la utilidad de nuestro trabajo en lugar de complacernos con la certificación y categorización de nuestros productos.