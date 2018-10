Es frecuente encontrarse con quienes piensan que el “gobierno corporativo” es para “grandes empresas”, para las que cotizan en bolsa, o para empresas con cientos o miles de accionistas. Sin embargo, el gobierno corporativo es, en palabras ultrasencillas, la forma como se organiza el poder en la empresa. Independientemente del tamaño del negocio, de los activos o de la cantidad de accionistas, en una empresa siempre se ejerce poder y se toman decisiones.

En todas las empresas surgen tensiones de poder que los economistas han denominado “problemas de agencia”. Estos son, principalmente los siguientes: accionistas vs. administradores, accionistas mayoritarios vs. accionistas minoritarios, la sociedad (y quienes detrás ejercen el poder) vs. los grupos de interés (empleados, acreedores, consumidores etc.) y, finalmente, en las empresas de familia existe, además, la tensión entre familiares accionistas y familiares no accionistas.

Son muchos los instrumentos y mecanismos que se pueden utilizar para crear un buen gobierno corporativo. No todos son siempre pertinentes ni útiles. Por eso es importante conocerlos y adaptarlos a las necesidades. Existen códigos de gobierno corporativo para distintos tipos de sociedades y otros hechos a la medida, también hay principios de la OCDE que se pueden seguir. Adicionalmente, existen herramientas como las juntas directivas, sus funciones y conformación; el derecho de preferencia, el derecho de retiro, las acciones con voto múltiple, supermayorías para decisiones que se consideren fundamentales, normas sobre transparencia y revelación de información, normas sobre auditoría, regulación de conflictos de interés etc. En fin, son muchísimas las herramientas que existen y que requieren adaptarse para conseguir los fines perseguidos.

Todos estos mecanismos pueden insertarse en los estatutos sociales, en acuerdos de accionistas, en contratos y en protocolos de familia, por eso es importante tener cuidado con los “modelos” que le funcionaron a otro o que se descargaron de una página de internet y que, en muchos casos, ¡ni siquiera son colombianos!

Pero, ¿para qué sirve el gobierno corporativo? Una empresa o grupo empresarial que tenga un adecuado gobierno corporativo podrá tener menos problemas de agencia. Esto quiere decir que es menos propensa a dañarse y su patrimonio y negocio a estropearse. Implica que se puedan tomar mejores decisiones. Además, sirve para crear una empresa más sólida, más profesional y menos vulnerable conflictos interpersonales. Funciona para que haya más transparencia y orden y esto, al final, puede redundar en mejores oportunidades de acceso a inversiones y créditos y con mejores condiciones. Puede generar un mayor control de los procesos internos, contratos y relaciones externas lo que hace que se reduzcan los riesgos en general, se incremente el valor de la sociedad y la rentabilidad y se mejore la competitividad. Reduce el costo del capital humano porque puede disminuir la rotación de empleados. Protege el negocio, el patrimonio y todos los grupos de interés que alrededor se ven impactados: empleados, la comunidad en donde opera y paga impuestos, los proveedores y demás negocios que intervienen en la cadena económica, los acreedores y, en algunos casos, incluso a la familia que está detrás del negocio.

En conclusión, el gobierno corporativo no es un asunto mega sofisticado para “empresas grandes” sino para empresas y grupos empresariales de todos los tamaños. Hay mecanismos e instrumentos apropiados para cada sociedad dependiendo de sus características y de las tensiones de poder que se presenten en su interior y a su alrededor. Lo importante es crear un gobierno corporativo que se ajuste a las necesidades y a los objetivos que persigue la sociedad y sus accionistas y que, efectivamente, logre el objetivo proteger y mejorar el patrimonio y el negocio.