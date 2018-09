Muchos empresarios han manifestado su optimismo frente a la economía y a las propuestas del nuevo gobierno nacional para impulsar el emprendimiento. Y es que, para crear empleo, los negocios y la economía deben seguir creciendo. El agro y el procesamiento de alimentos y de materias primas agropecuarias se debe favorecer. Recientemente, el presidente Duque ha dicho que generará incentivos tributarios para el agro, sin embargo, no solo debe operar el Estado sino todos los actores, incluyendo gremios y sector privado. Es importante, desde todos los ámbitos, dar una mano a este sector para jalonar la economía y el bienestar de muchos colombianos. Los incentivos tributarios son importantes, pero hay que ir más allá de ellos.

Ahora que se habla de reforma tributaria, se podría discutir revivir los beneficios que creó la Ley 1429 y que, posteriormente, fue desmontada. Se podría establecer una tarifa escalonada de renta para los nuevos negocios. Para incrementar la inversión extranjera, podría no cobrársele el impuesto a los dividendos a quienes inviertan y generen empleos directos. Se deben crear incentivos a quienes aporten capital de riesgo o capital semilla para el desarrollo de proyectos innovadores. ¿Qué tal poderlo descontar del impuesto de renta del inversionista como si fuera un gasto? En el agro, en particular, se debe propiciar la compra de maquinaria para el campo que haga más eficiente la producción.

Por otro lado, se deben estimular los negocios de transformación de productos agrícolas y de materias primas. No nos debemos conformar con exportar metales, aguacates o naranjas, si no que debemos promover la transformación de esos productos y su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. Ahí es donde está el verdadero negocio. Una ilustración sencilla es el ejemplo de la leche y el queso: mientras los productores de leche sufren por los bajos precios, muchas empresas productoras de derivados lácteos como quesos, reportan grandes utilidades. En Chile, por ejemplo, se dieron cuenta que era mucho más rentable y generador de empleo transformar el litio que extraen de sus minas y convertirlo en baterías, en vez de simplemente exportarlo recién extraído.

Para lograr una mayor inversión extranjera y generar empleo, además de atractivos incentivos tributarios, es fundamental tener seguridad jurídica. Ojalá pudiera haber una reforma tributaria duradera que no implique que las empresas deban replantear sus ecuaciones financieras por ese motivo cada dos años, y que ahorre a los empresarios costos de abogados y asesores para enfrentar los cambios legislativos.

Por otro lado, es importante reducir cada vez más los costos de transacción y mejorar las opciones de financiación. En esto juegan un papel importante el Estado y los gremios. Formalizar un negocio y convertirlo en una sociedad no debería acarrear altos costos cuando hay una estructura societaria compleja; en esto pueden trabajar mucho las cámaras de comercio. El registro de una marca debe tener un costo, pero no de más de 800 mil pesos como vale actualmente. Se deben seguir generando programas para que cada vez más agricultores y procesadores de alimentos puedan exportar. Hay que estimular la formación de cooperativas de productores y transformadores agrícolas y diversificar las opciones de financiamiento para que sean acordes a los cultivos y cosechas, papel muy importante que debería cumplir el sector financiero.

En conclusión, hay mucho por hacer, pero éste es un momento histórico en el que, si el gobierno impulsa con fuerza el emprendimiento y cada uno de los actores de la economía ponemos de nuestra parte, podremos propiciar un ambiente para crear nuevas empresas, generar más y mejores empleos y, de este modo, transformar la economía de manera en que haya más bienestar para todos.