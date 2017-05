En dos artículos de este diario, el fin de semana, se hacía referencia al Plan de Ordenamiento Territorial ‘A POTenciar la Ciudad’, una explicación gráfica y sencilla sobre qué es y por qué nos debe interesar el POT y el editorial ‘Por un buen Plan’ donde se mencionaban que las decisiones del POT deben privilegiar al ser humano. Los dos me gustaron, sentí que se pone la planeación del territorio en otro nivel. Por un lado, se da importancia al aprendizaje ciudadano, buscando que todos valoremos y cuidemos el territorio; por otro lado, se plantea la necesidad de ir más allá de lo técnico, para poner en el centro al ser humano. Considero que, si queremos realmente recuperar y transformar nuestra región, debemos empezar a pensar en un territorio con alma.

Para desarrollar esta idea, empiezo por compartir la propuesta de la UNESCO, en el video ‘El alma de las ciudades’, en el que Reza, filántropo y fotógrafo de National Geografic, dice que el panorama urbano debe ser una fuente abierta de educación a través del arte visual, donde las paredes y el espacio urbano cuenten historias sobre los maestros de la humanidad accesible para todos; y, los ciudadanos responsables e informados, logren un desarrollo urbano sostenible ‘Imagine que todas las calles y paredes de la ciudad se convierten en una escuela pública del patrimonio mundial’. Complemento esta idea con la propuesta del urbanista español, José Luis Cañavate, sobre la importancia de cuidar las ciudades desde el interior, porque al igual que las personas, las ciudades tienen un alma que se manifiesta a través de las emociones y su expresión física, que se traduce en alegría o tristeza ‘Hay ciudades donde algunos sonríen, ciudades donde todos sonríen y ciudades donde no sonríe nadie’; la capacidad de sonreír de una ciudad se mediría por la cantidad de personas que nos encontramos sonriendo en una calle, en un período de tiempo específico. Este urbanista dice que antes, el espacio de la ciudad era un camino donde pasaban cosas, ahora solo es una ruta donde no pasa nada; porque, en el crecimiento de las ciudades, nos hemos consumido, exageradamente, el espacio y el tiempo, lo que se refleja en calles tristes, vecindarios furiosos, barrios deprimidos y ciudades aburridas.

Finalmente, me gustaría hacer referencia a una entrevista a Gonzalo Arroita, abogado urbanista y consultor de Naciones Unidas, hablando sobre las buenas prácticas de las ciudades. Le preguntaron qué pensaba sobre la ciudad del futuro que se está desarrollando en Dubai ‘El centro comercial del mundo’ y dijo ‘Es terrible, un aborto, el anticristo, una ciudad llena de cadáveres y esqueletos de parques no terminados, donde la gente vive en centros comerciales, los conductores de buses trabajan sin descanso, en turnos de 12 horas, 7 días a la semana, a los obreros de la construcción los recoge un bus como los de Alemania del Este, para llevarlos a un sitio donde no los puedan ver’. No se pueden tomar como ejemplo los modelos impersonales de transformación, donde lo único que importa son las obras físicas, las ciudades deben tener alma y vida; hay que recuperar los espacios para la gente. Siguiendo esta línea, tal vez podríamos decir que, necesitamos espacios para que pasen cosas en el camino y las personas puedan sonreír.

Una invitación hermosa de Cañavate, es tomar las fotografías de los viajes, separar las que tienen personas y las que solo tienen construcciones ¿Con qué nos conecta cada una y cuál es la historia que narran estas imágenes? Tal vez descubra que, las fotografías sin personas, se parecen a las de las postales y revistas, que podría encontrar en cualquier sitio; mientras que, las que tienen imágenes suyas, con familiares y amigos, realmente reviven momentos y emociones inolvidables. Valdría la pena que, quienes están trabajando en la reformulación del POT, para los próximos 12 años, tengan en cuenta que, no solo están definiendo metros cuadrados de construcción y espacios físicos para una ciudad modelo, están diseñando el escenario para vivir, disfrutar y sonreír ‘Un territorio amable que vive con calidad’ como plantea la Visión propuesta por Estoy con Manizales.