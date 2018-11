En los últimos días hemos visto reportes sobre el desempeño de la ciudad y el Departamento que confirman el importante papel que tiene la educación en la vocación de esta región; los resultados de Manizales Como Vamos sobre Educación Superior de la semana anterior, así como el informe del Índice Departamental de Competitividad -IDC- entregado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad. Este último sitúa a Caldas como la tercera economía más competitiva del país, después de Bogotá y Antioquia, con el 2° lugar, por sexta vez, en el pilar de educación superior y capacitación, donde el Departamento obtiene el primer puesto en calidad; con un 10 sobre 10 en calidad de los docentes y cobertura con acreditación de alta calidad y la menor tasa de deserción escolar en educación superior. Resultados sobresalientes que contribuyen a hacer de esta región una de las más competitivas del país; sin embargo, parecería necesario poner el foco en la educación básica y media, donde ocupamos el 9° lugar, con el puesto 20 en cobertura, entre 27 departamentos y el puesto 6 en calidad de la educación.

Cuál será el impacto que, en el mediano y largo plazo, tendrá este rezago en educación básica y media, en términos de un desarrollo integral, donde no solo cuenta la competitividad de la economía, sino el desarrollo de las personas, la construcción de tejido social y la calidad de vida, lo que algunos economistas denominan ‘desarrollo a escala humana’ o ‘buen vivir’. El economista y profesor de la Universidad de Yale, Costas Meghir, quien ha realizado investigaciones en economía de la educación y el desarrollo, con comunidades vulnerables de diferentes países, incluido Colombia, dice en una entrevista de Semana que, fomentar el desarrollo de habilidades desde los primeros años de vida y potenciar las capacidades de los niños es un paso importante para tener ciudadanos con más oportunidades de vida, lo que genera beneficios importantes para un país.

Pensar en los niños, mirar la educación no solo como una forma de impulsar la competitividad de la región y el país, identificar dónde se requieren esfuerzos adicionales, buscar soluciones estructurales a problemas complejos como el suicidio, las adicciones, la deserción escolar, entre otros, es una tarea urgente que no se puede aplazar. Mientras tengamos estos vacíos en la educación de los más pequeños, mientras la educación se enfoque principalmente en el desarrollo de competencias en lenguaje, matemáticas y una segunda lengua, mientras no se reconozca la importancia del maestro, mientras el desarrollo de pensamiento crítico, la formación en valores, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de competencias emocionales no hagan parte del sistema educativo, no será posible hablar de educación de calidad, porque, como dice el filósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano John Dewey ‘la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma’.

Con esta inquietud y la intención de invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre cuál es la educación que necesitamos, cuáles son las historias que construyen Manizales Campus, cuáles son los temas en los que se requiere un análisis más profundo, Estoy con Manizales y la Fundación Luker, con el apoyo de aliados y voluntarios del proceso de ciudad, realizaron esta semana el evento ‘Somos Educación’. Un espacio en el cual se presentaron historias maravillosas de personas que hacen la diferencia: Aleyda Quintero, rectora de la Normal de Caldas, quien considera que los cargos no son para mandar sino para servir y la tarea del maestro es formar, desde pequeños, buenos ciudadanos; la profesora Gloria Inés Herrera, fundadora del grupo de teatro TAHO del Colegio Adolfo Hoyos que, a lo largo de 27 años, ha contribuido a desarrollar disciplina, respeto, convivencia y construcción colectiva, abriendo nuevas oportunidades y cambiando vidas. No solo se trata de un evento puntual, la intención de este ejercicio es provocar una reflexión más allá de los resultados, para ponerle rostro a quienes no vemos en las noticias, reconocer las historias que no se narran, pensar en una educación que no solo es para la competitividad sino para el desarrollo de seres humanos y la construcción de una mejor sociedad para todos.