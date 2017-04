No soy experta en planeación del territorio, soy una ciudadana estudiosa de los temas de planeación, pensamiento y conversación estratégica; como algunos saben, consultora del proceso Estoy con Manizales, desde sus inicios. Visualizar futuros y diseñar caminos para generar transformación y mejores resultados es algo que realmente me gusta, siempre busco nuevas preguntas y conexiones que me ayuden a entender el mundo de una manera diferente. Desde esta inquietud y, por supuesto, con el propósito de contribuir en Estoy con Manizales, he hecho la tarea, como algunos voluntarios, de revisar y estar pendiente de la reformulación y aprobación del POT, que definirá los lineamientos del modelo de ocupación física de nuestra ciudad para los próximos 12 años.

Este es un tema donde el Concejo Municipal, la Administración y otras instancias relacionadas, tienen una gran responsabilidad; sin embargo, también tiene que ver con nosotros, los ciudadanos corrientes, porque como dice uno de nuestros voluntarios ‘La ciudad es el escenario’ ¿De quién? De todos, incluidos usted, yo y todos los demás; es como si fuera su casa, pero más grande y seguramente, a todos nos interesa tener una casa en orden, con espacio suficiente para nuestra forma de vida, con servicios y comodidades mínimas para todos los que la habitan. De eso se trata el Plan de Ordenamiento Territorial, en lenguaje del Ministerio de Vivienda ‘es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de una población con su territorio’.

Al igual que en las organizaciones, un plan exitoso debe cumplir unos requisitos mínimos, sin los cuales estaremos dando vueltas y generando niveles de frustración cada vez mayores, que deterioran la confianza de los ciudadanos. Un tema clave es el liderazgo, entendido como la capacidad de inspirar y movilizar a la comunidad para ser parte del reto; esto solo se logra, cuando hay un propósito claro, una visión de futuro que genera foco y hace que ‘valga la pena’ la inversión y el esfuerzo. Un segundo tema fundamental es que, este propósito de largo plazo, aparte de ser retador y específico, se aterrice en objetivos e iniciativas concretas, que permitan poner en blanco y negro la forma de alcanzar el resultado final. Un error clásico, es plantear una visión de futuro muy amplia que se convierte en ‘un saludo a la bandera’ y no se conecta con una estructura de planes y proyectos articulados que garanticen el resultado. La coherencia en la formulación de un plan estratégico, para generar foco y compromiso de los diferentes actores, también es un tema central para avanzar en la implementación; tal vez se queden cosas por fuera, algunas implicarán renuncias o aplazamientos; no se trata de darle gusto a muchos, el punto es garantizar el desarrollo sustentable del territorio. Mientras escribo, me pregunto si una de las causas de la tragedia que hoy se vive en Mocoa, tendrá que ver con un plan de ordenamiento que no respondía al contexto y realidad de la región; sin duda, una buena planeación del territorio debe tener en cuenta los principales riesgos ambientales que enfrenta la población.

Qué interesante sería si, la revisión y reformulación del POT para los próximos 12 años, generara un antes y un después en materia de ordenamiento territorial, capitalizando las lecciones aprendidas sobre lo que ha funcionado bien y lo que se puede mejorar, sobre la importancia de generar consensos y acuerdos claros entre los diferentes actores, alrededor de un propósito inspirador, que focalice y jalone el desarrollo durante las 3 administraciones que participarán en su implementación; y si los ciudadanos pudiéramos tener una imagen de la ciudad que estamos construyendo y una hoja de ruta que nos permita contribuir a la transformación de nuestro territorio en una maravillosa ciudad universitaria o del conocimiento, como se ha venido planteando desde diferentes sectores y desde el colectivo Estoy con Manizales.