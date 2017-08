El tercero en la reconciliación

'La reconciliación no empieza el día después de una guerra ... es un proceso que tarda generaciones y que no solo depende del Estado, sino del liderazgo de los individuos y de las organizaciones sociales, la reconciliación debe incluir a las víctimas directas y también a las víctimas de tercer orden, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, asociaciones de profesionales, voluntarios y personas que aportan a la construcción de estrategias de memoria y reconciliación', son palabras del profesor Martin Leiner, director del Centro de estudios para la reconciliación de la Universidad de Jena en Alemania, en una visita a Colombia en febrero pasado. 'Es posible firmar un acuerdo de paz, pero no hacer la paz y menos con un país dividido' manifestó el expresidente sudafricano y premio nobel de paz Frederik de Klerk, sobre el proceso de paz en Colombia.

La palabra reconciliación viene de la unión del prefijo 're' y el verbo 'conciliar', lo que indicaría volver a un estado de conciliación, entendiendo conciliación, según la Real Academia Española, como 'la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí'. La reconciliación es un proceso complejo que involucra diversas dimensiones, aplicable al ámbito individual y colectivo; deberíamos hablar de reconciliación individual, familiar, nacional, religiosa, entre Estados. Muchos líderes, religiosos y políticos, han hablado de reconciliación y aunque se plantean distintos caminos, coinciden en que es un proceso en el cual hay que trabajar. El papa Juan Pablo II en la XXXIII jornada mundial de la paz, en el año 2000, dijo: 'Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz duradera... está condenado al fracaso cualquier proyecto que mantenga separados dos derechos indivisibles e interdependientes: La paz y el desarrollo integral y solidario'.

Cuando le preguntaron al profesor Leiner, por las etapas de la reconciliación en Alemania, dijo que aunque no hay una fórmula, hay tres momentos comunes: Un momento inicial, donde todos están felices y entusiasmados por no estar más en guerra, acompañado por personas o grupos que generan entusiasmo y crean puentes; un segundo momento, donde se ponen en marcha acciones para la reconciliación, que pueden generar conflicto porque algunos consideran injustas las acciones de los acuerdos; se debe hacer visible la posibilidad de participación de los distintos grupos para la construcción de una sociedad más justa. El tercer momento es cuando los líderes, que impulsaron el proceso no están en la escena; el reto es continuar con las transformaciones de la sociedad para no regresar a la violencia.

Si la reconciliación implica un proceso entre los opuestos ¿Dónde estaban estos antes de entrar en guerra? ¿Qué los llevó a esta ruptura que parece irreconciliable? ¿Los opuestos eran dos y se trata de una guerra entre dos bandos que se sienten víctimas o hay otros involucrados? ¿Cuál es el papel de los otros? ¿Quién se ocupa de la reconciliación, cuando la víctima está en un extremo y el victimario en el otro, cada uno pensando en defenderse o atacar? Parece que, la dificultad en el camino de la reconciliación es que, no solo se trata de un diálogo entre opuestos para llegar a un acuerdo, a partir del cual todo va a estar bien; implica reconocer que hay un tercero involucrado, que también ha sido lastimado, que hace parte de la historia y puede aportar a la generación de una nueva realidad. El tercero involucrado puede ser la sociedad civil que, directa o indirectamente, ha sido afectada; pero, también podría ser el encuentro genuino con el otro, que implica salirnos de nuestra posición para reconocer al otro en su realidad y entender que esa también es nuestra realidad; que somos parte de un sistema, un tejido social que todos construimos. No se vale construir un mundo para unos cuantos, no tiene sentido la paz para algunos grupos; estar bien y vivir en un territorio en paz nos involucra a todos; así como, todos en algún momento, por acción o por omisión, hemos contribuido al conflicto y a la polarización ¿Qué paso está dispuesto a dar usted para la reconciliación?