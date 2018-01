Si todo fueran buenas intenciones estaríamos listos para comenzar el mejor de los años ¿Quién no mandó o recibió uno o cientos de mensajes con buenos deseos para este 2018? ¿Cuántos salieron y entraron en automático y cuántos tocaron el corazón de alguien o el nuestro? ¿Qué pasaría si hiciéramos una lista con todo lo que dijimos o nos dijeron? Tengo la sensación de que algunos de nosotros simplemente hacemos un pare en nuestra vida para desconectarnos de la rutina y entrar en modo ‘celebración’ de lo que sea, novenas, Navidad, año viejo y año nuevo, reyes, feria y lo que venga.

En ese paréntesis, entre euforia y nostalgia, aparecen los propósitos para ‘ser felices’ en el nuevo año, para tener la vida perfecta y hacer todo lo que no pudimos hacer el año anterior. Pero, los días del nuevo año empiezan a pasar y vamos perdiendo el impulso de todo eso que nos propusimos y parece que la rutina no nos deja tiempo y entramos en modo resignación, a ver qué vamos a ser capaces de hacer; tal vez el próximo mes, tal vez el siguiente trimestre, podría ser el segundo semestre o como el año se acabó, mejor lo dejo para el año entrante y así se nos pasa la vida ¿Será justo? ¿Valdrá la pena vivirse la vida en automático esperando a que alguien nos traiga la felicidad, a que encontremos el puesto deseado, a que aparezca el amor de la vida, a que el mundo cambie o será que podemos hacer algo diferente, que de verdad tenga sentido y nos ayude a hacer de éste el mejor año?

Uno de los mensajes que recibí este fin de año, que quiero compartir en esta columna, es un hermoso escrito de Antoine de Saint-Exupéry, autor de “El Principito” y aviador que se alistó en la marina francesa durante la Segunda Guerra Mundial, se trata de una oración para pedir un regalo diferente que, para mí, en medio del caos e incertidumbre que estamos viviendo, tiene muchísimo sentido; sencillez y fidelidad tranquila y serena en las pequeñas decisiones de cada día: ‘No pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria; enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo: Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien (…)’.

Podemos empezar el año esperando que, por arte de magia, nuestra vida sea diferente o podemos llenar una plana con todas esas metas y propósitos que harían perfecta nuestra vida, como tal vez lo hemos hecho en otros años, para terminar un poco o muy frustrados. También es posible hacer algo diferente, por ejemplo, revisar dónde estamos y qué queremos y podemos hacer para que nuestro año tenga sentido, cómo queremos terminar este 2018 y cuál es ese paso o pequeños pasos que nos permitirían avanzar en esa dirección. Un nuevo año es un libro en blanco, son 355 días, a partir de hoy, disponibles para empezar a hacer algo que tenga sentido para mí.

Si este fuera el último año de mi vida qué me gustaría hacer con él ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué quiero cuidar y cómo voy a disfrutarlo? ¿Qué puedo reorganizar en mi agenda? Un propósito realista a la vez puede ser más que suficiente y, no nos olvidemos de revisarlo de vez en cuando para ver qué está pasando y cuáles son las nuevas cosas que podríamos incluir. No se trata de correr, no se trata de hacer de todo a la vez, no se trata de llegar más rápido, tal vez se trata de estar presentes y disfrutar lo que tenemos hoy.