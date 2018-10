‘Un territorio que respira vida’ fue el tema del conversatorio de ‘Estoy con Manizales’ en la plaza de mercado, en el marco del festival gastronómico Amasijos, la semana pasada. La plaza es ese lugar de encuentro con lo que produce la tierra y también con quienes han construido una forma de vida en función de la naturaleza y sus frutos; un espacio lleno de olores, colores y sabores que muestran la belleza en la diversidad y los contrastes. Un excelente lugar para recuperar la memoria histórica, volver al pasado y a nuestras raíces descubrir los lenguajes y significados comunes que nos conectan como sociedad. Algunos hablaron del valor del espacio como ese punto de encuentro entre el campo y la ciudad, la tradición de la plaza como el sitio para conseguir frutas y verduras frescas, la importancia de reconocerla como eje articulador de la vida en la ciudad. Algo que me sacudió, además de los olores y sabores, fue la intervención de un comerciante que pidió no dejar el tema en un evento puntual al que se asiste por la curiosidad de ver y probar.

Está bien haber ido a la plaza con la inquietud de conocer la propuesta de Amasijos; tal vez, lo que no deberíamos hacer es quedarnos en la experiencia puntual, como sucede algunas veces, especialmente cuando hay muchos eventos y celebraciones en un tiempo corto. Esto lo menciono, porque además del festival gastronómico, fue una semana con una oferta muy diversa de actividades: Festival de teatro, Manizales grita rock, feria de toros y ciudad, deporte, cabalgata, desfile de carros antiguos, por mencionar algunos; sin embargo, parecía extraño ver las calles un poco más vacías que de costumbre. Tal vez porque coincidió con la semana de receso, por el puente festivo o porque la mayoría de los eventos eran en sitios cerrados. Seguramente cada actividad tenía un propósito claro y hacía parte de una propuesta o un tema mayor; sin embargo, me pregunto si fue ‘demasiado’, si las personas tienen la capacidad para disfrutar de esta amplia oferta y también, cómo aportan estas celebraciones a la satisfacción de las necesidades de la población.

Desde el ejercicio pedagógico Somos territorio que adelanta ‘estoy con Manizales’ se plantea que el territorio es la casa grande en la que todos necesitamos vivir en paz. Si tomáramos esta frase, podríamos decir que, mientras en unos espacios de la casa había fiesta y celebración, en la habitación vecina se vivía una dolorosa tragedia; la muerte de 12 personas y 16 familias evacuadas por un deslizamiento de tierra en el barrio Los Andes de Marquetalia. Alguien podría decir que Marquetalia no es Manizales, no está tan cerca y no son sus familiares, que es competencia de la administración departamental y no tiene que ver con nosotros. Digo que sí tiene que ver, todos somos caldenses y todos somos colombianos, todos somos seres humanos; creo que hoy nos hace falta sentir el dolor del que vive una tragedia, entender que hoy es él y mañana puedo ser yo, reconocer que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino la necesidad de protección que tenemos todos, que nos permite reconocernos como iguales y construir soluciones juntos.

El mundo no es negro ni blanco, es de muchos colores y son éstos los que nos permiten encontrar nuevas posibilidades. Mirar solo lo que está bien y nos gusta, es una decisión personal; sin embargo, para avanzar en la construcción de un territorio amable, como plantea la visión de ‘estoy con Manizales’ es necesario reconocer y valorar todo lo que somos y lo que nos rodea; alegría y tristeza, luz y oscuridad, lo que está bien y lo que necesita atención. El economista chileno, Manfred A. Max-Neef dice que estamos viviendo en un planeta en el que las sociedades están cada vez más interconectadas y son más interdependientes en todo lo que es positivo y negativo; sin embargo, por nuestra estupidez, según Max-Neef, desaprovechamos las posibilidades que ofrece la conexión como una oportunidad para la solidaridad que permitiría promover las sinergias y superar las dificultades ¿Cómo poner la diversidad y los contrastes al servicio de una mejor sociedad?