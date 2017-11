Desarrollo con valores

Tome una hoja de papel, doble el lado superior sobre el borde izquierdo para formar un triángulo, corte el sobrante de papel, abra el triángulo y doble el otro extremo para formar una X dentro del cuadrado, abra la hoja y doble los cuatro extremos del cuadrado hacia el centro, voltee la hoja y de nuevo, doble los cuatro extremos al centro; otra vez, voltee la hoja y ponga sus dedos en los 4 huecos ¿Reconoce el juego? Comecocos, sacapiojos, juego de la fortuna o juanamaría, una de las figuras que puede hacerse con origami o papiroflexia. Todos alguna vez, con más o menos habilidad, hemos transformado un pedazo de papel en velero, rana, pájaro o juanamaría. El origami no es solo un juego infantil, detrás de éste hay reglas matemáticas, por su versatilidad y sencillez se utiliza en distintos campos de la ciencia y la tecnología. Así como el origami no es cosa del pasado ni solo un juego de niños, tampoco podemos considerar los valores como algo pasado de moda y solo para pequeños; aunque, parece que quisiéramos sacarlos del sistema para poner el foco solo en matemáticas y lenguaje. Colorear de valores el territorio es una de las iniciativas que se presentó en el evento 'Vive estoy con Manizales' la semana pasada. Se le entregó a cada asistente una 'juanamaría' pintada de colores, con los valores que se proponen para tejer un territorio amable: Respeto, apertura, solidaridad y confianza. Se propuso jugar en parejas para entablar una conversación alrededor de preguntas como: ¿Cuándo usted ve alguien que necesita ayuda qué hace? ¿Cómo aporta usted a la construcción de confianza? ¿Cuál es su reacción cuando escucha un comentario o idea con la que no está de acuerdo? ¿Con qué acciones, más allá de sus obligaciones, aporta a la construcción de ciudad? Parecen preguntas simples y es que, la vida cotidiana está hecha de simples encuentros que ponen a prueba nuestra capacidad de respetar y valorar al otro, aceptar lo que es diferente, ser solidarios más allá del momento de la tragedia, ser confiables y generar confianza.

Estoy con Manizales plantea como visión al 2032, un territorio amable que se identifica por el bienestar de sus ciudadanos(as), que se piensa y se construye respetando las diferencias y se gobierna bajo principios éticos y democráticos. El término amabilidad viene del latín 'amare' que es sinónimo de amor y del sufijo - idad que es cualidad. Amabilidad es algo afable, afectuoso o digno de ser amado, la verdadera amabilidad es espontánea, natural y gratuita, no se da para conseguir algo. Esta visión dice que el amor debería ser un elemento fundamental del desarrollo de la Región; el amor implica conocimiento, valoración, cuidado, generosidad, reconocimiento del otro, construcción de relaciones sólidas que hacen posible la colaboración y la construcción de una mejor sociedad. No hay desarrollo sin valores; no podemos trabajar por el fortalecimiento de la economía y por la competitividad de la Región sin tener en cuenta la forma en que tomamos decisiones, actuamos y nos relacionamos; necesitamos una cultura sólida basada en valores, que se apropian y se convierten en la forma de hacer las cosas en nuestra vida cotidiana, familia, colegio, universidad, trabajo, espacio público.

Cuando le preguntamos a niños de 5 años, del colegio Estambul, cómo viven estos valores, dijeron: Respetar a las mamás, a los amiguitos, a las personas, a los profes y a los primitos; escuchar a las personas y no gritarles; ayudar a toda la familia; cuidar el planeta; no tirar basura; cuidar los árboles y ahorrar agua; aceptar a todos como son, no importa si son flacos o gordos, bajitos o altos; jugar con todos; cumplir lo prometido y creer en uno. Esto dicen los niños de Transición ¿Qué podemos decir nosotros? ¿A quién le estamos dejando la tarea de los valores? ¿Cómo podemos, usted y yo, contribuir a fortalecer, con nuestras acciones diarias, las relaciones en nuestro entorno? ¿Cuáles son las conversaciones que necesitamos plantear para avanzar hacia una convivencia más pacífica donde cada persona se sienta valiosa y valorada? Usted está invitado a levantar su mano para decir 'estoy con Manizales y Caldas' www.estoyconmanizales.com