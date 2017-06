A colorear

Esta es la historia de Violeta, una niña que se despertó un día y descubrió que su habitación y toda la ciudad se habían vuelto grises y feas. Preguntó qué pasaba, un viejito oscuro le respondió que la gente estaba triste y en un mundo triste no había colores. Una mujer gris le dijo que la gente estaba triste porque se habían quedado sin colores. Una ardilla le dijo que sin colores no hay alegría y sin alegría no hay colores. Buscó a su abuelo Filomeno, un pintor aficionado y éste le propuso pintar la alegría con colores, le pidió que pensara en algo que la hiciera feliz y fue así como pintaron en las paredes grises del colegio, un hermoso campo de girasoles; luego se acercó un policía, que quería llamarles la atención y cuando le pidieron que contara algo que lo hiciera feliz, sonrió y dijo, un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una novela, ese fue el siguiente dibujo. Así, continuaron invitando a las personas que pasaban para que contaran una historia que los hiciera felices, para dibujarla en las paredes grises. El pueblo entero terminó contando sus historias y pintando de colores las paredes; al final, toda la ciudad estaba llena de colores y todos sonreían alegres. Violeta le preguntó a su abuelo ¿Y si los colores vuelven a marcharse? Tendremos que volver a sonreír, le dijo el abuelo.

¿Será que nosotros también hemos perdido los colores? Concentrados en lo que otros no hacen bien, en dar nuestra opinión y criticar sobre cosas que, inclusive, no conocemos o no tenemos claras, listos para juzgar y sentenciar lo que es distinto a nuestra forma de pensar, corriendo por alcanzar metas que a veces no tienen significado pero que, de todas maneras, queremos conseguir; olvidándonos de parar, cuidarnos, disfrutar las cosas que nos gustan, compartir con nuestros seres queridos. Tal vez, la vida se ha vuelto demasiado seria y no tenemos tiempo para soñar, sonreír y ser felices. Puede ser que la historia de Violeta y Filomeno sea nuestra historia o puede que no. De todas maneras, es una linda provocación que coincide con un ejercicio que venimos haciendo desde la mesa de Educación y Cultura de Estoy con Manizales, desde la pregunta ¿Cómo colorear de valores nuestro territorio? En una reunión reciente del proceso, Juan Sebastián Gómez contaba que, hace unos años nadie quería pasar por la calle del Tenis club, cerca al estadio, porque había un muro gris que las personas preferían evitar. En 2004 un grupo de 30 personas, de los diferentes parches de la barra Holocausto, pintaron un mural donde se resaltan las frases ‘Vida y Pasión’, ‘Una década del honor caldense’, ‘Manizales tierra de honor’, como un homenaje a figuras y momentos grandes de nuestro fútbol. La pared gris, pintada con figuras y colores emblemáticos, es ahora un lugar amable para el peatón, que toca el corazón de los aficionados y seguramente despierta sonrisas.

Al igual que Violeta y Filomeno, en la mesa de Educación y Cultura, nos hemos preguntado ¿Cómo podemos poner nuestros valores en el día a día de la ciudad, para sentir que vivimos en un territorio amable? Y si amable es, que ama y se deja amar, entonces necesitamos contar las historias que nos hacen sonreír desde el corazón. De aquí surge la invitación que, muy pronto haremos oficialmente ‘Vamos a colorear de valores nuestro territorio’. Para nosotros, colorear es mucho más que poner colores en los muros grises; cuando ponemos color en un dibujo en blanco y negro, aparecen nuevas imágenes, se destacan otras figuras, hay más expresión, parece más vivo, es más atractivo y se ve más alegre. Aplicar estos conceptos a la ciudad para colorearla de valores, es dar un nuevo significado a la forma en que vemos el territorio, a la manera como nos relacionamos con nosotros, con otros y con el medio ambiente, sentir que estamos vivos y hacemos parte de esta construcción. Hacer de Manizales un territorio amable, donde podamos sonreír desde el corazón, requiere que cada uno de nosotros ponga color en sus muros grises.