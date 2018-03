Las elecciones pasadas fueron las más pacíficas en los últimos 54 años, este es un logro muy significativo que parece estar quedando de lado por la falta de los tarjetones para las consultas internas y porque, nuevamente, el poder quedó repartido entre los mismos porque las mismas seguimos siendo una minoría.

Otra cosa importante para resaltar de las elecciones legislativas es que, contrario a lo que decían los de la campaña del No en el plebiscito, no se le entregó al país a las Farc. Según los detractores del Acuerdo de Paz, este exgrupo guerrillero, hoy partido político, iban a competir en la compra de votos con los políticos tradicionales, dueños de ese mercado clientelista, con la riqueza que tenían proveniente del narcotráfico. Las cosas no fueron así y el partido Farc alcanzó solo 52.532 votos a nivel nacional, en Caldas fueron 6.106, solo un 10% del umbral electoral.

Pese al desencanto de los ciudadanos por la participación en política, la abstención bajó en 5,24%, asímismo, el voto en blanco ganó en la circunscripción especial indígena. Sin embargo, los partidos tradicionales siguen manteniendo su fuerza electoral y su maquinaria aceitada. El muy cuestionado Cambio Radical pasó de tener 9 a 16 senadores y de 16 a 30 representantes a la Cámara. De los 278 congresistas que iniciarán periodo el próximo 20 de julio, 42 tiene vínculos con parapolíticos, serias acusaciones por corrupción o son herederos políticos de personas detenidas o inhabilitadas: 13 de Cambio Radical, 11 del Partido de la U, 8 del Partido Conservador, 7 del Partido Liberal, 2 de Opción Ciudadana y 1 del Centro Democrático. Aunque las encuestas no son favorables para Vargas Lleras en las elecciones presidenciales, no se puede desestimar su poder electoral. En Caldas, aunque cambiaron los nombres de los representantes a la Cámara, esto no implica ninguna transformación política, aunque sí una modificación al ejercicio del poder regional, con fuertes cuestionamientos sobre la procedencia y la cantidad de recursos para financiar campañas tan costosas y tan significativas en términos de votos.

Quedó demostrado que el voto de opinión en el país es mayoritariamente de ideología conservadora, sin ser afín al partido que lleva ese nombre. Paradójicamente, a pesar de esta tendencia, la izquierda tuvo la votación más alta en la historia con 3.526.136 votos, todo un logro para aquellos que defienden ese modelo económico y político. Sin duda, también un éxito para la derecha que usa al progresismo como un factor determinante de miedo para conseguir electores, ahora que su enemigo natural, las Farc, han desaparecido del espectro político. La izquierda en Caldas sigue siendo una minoría que no alcanza un espacio en la toma de decisiones sobre lo público.

Las mujeres quedamos en las mismas, relegadas a los segundos puestos para las aspiraciones presidenciales. Solo 57 de los 278 congresistas son mujeres, el 20,5%, ni siquiera se cumple el 30% de cuota femenina establecida en la Ley 1475 de 2011. Perdieron participación política las mujeres representes de los partidos tradicionales y el Polo Democrático no tiene ninguna congresista. En Caldas, como era de esperarse, nadie nos representa.

Hasta el 27 de marzo hay plazo para inscribir la cédula o cambiar el lugar de votación para las elecciones presidenciales de mayo, solo hay que ir a la Registraduría y hacer el trámite.