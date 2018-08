Soy la cuota de género en varios espacios en los que participo. He llegado a varias juntas, así como a otros escenarios representativos, por ejemplo a esta columna, para llenar el cupo femenino. En varias oportunidades, cuando he querido renunciar a algunas de esas responsabilidades porque mis obligaciones laborales y familiares me exigen más y más tiempo, me he topado con la respuesta de que no me aceptan la renuncia porque no encuentran mujeres que estén interesadas en involucrarse en estos espacios. Aclaro que por mi vinculación en estos escenarios no recibo contraprestación económica, lo hago como un ejercicio de participación ciudadana. Creo que es importante hacer esa claridad porque se nos ha vuelto lugar común decir que en Manizales no hay oportunidades, que no hay opciones de participación y que esta es una sociedad cerrada donde solo algunos pueden hacer parte de escenarios deliberativos. Sin embargo, cuando se buscan personas que quieran integrar procesos colectivos es difícil encontrar gente interesada.

Ahora en Caldas, los líderes políticos andan buscando mujeres para que integren sus listas para las elecciones locales de 2019, para que hagan parte en las campañas, para que las fotos no estén llenas de machos. Muchas responsabilidades sobre esta forma de incluir y fomentar la participación femenina les cabe a los partidos políticos, y como estos están en vía de extinción, a sus líderes, gamonales y caciques. Estos no se han preocupado por hacer un trabajo juicioso de empoderamiento de las mujeres al interior de lo que ellos denominan sus bases, que les permita incorporar en las listas buenas candidatas cuando llegue el momento de las elecciones. También vale la pena resaltar que hay algunos movimientos políticos que constituyen sus bases para cada proceso electoral. Difícil hacer política seria así.

En las pasadas elecciones para Congreso, el plazo para presentar las listas de candidatos por los partidos se vencía el 11 de diciembre de 2017, cinco días antes, yo, así como otras amigas que opinan y participan en los temas públicos y/o defendemos causas feministas, recibimos llamadas de varios grupos políticos invitándonos a integrar las listas o a sugerir nombres de mujeres que quisieran hacerlo. Sí, cinco días antes, había que cumplir la cuota de género. Esta improvisación se vio reflejada en listas compuestas por mujeres que se prestaban para candidaturas sin aspiraciones reales de llegar al Congreso. Esta situación fue retratada en un artículo de LA PATRIA publicado el 11 de febrero y titulado “Más toñas que candidatas” y se ve reflejado en el hecho de que Caldas solo tiene una congresista mujer: Ángela María Robledo, dos alcaldesas, ninguna diputada, una concejala en Manizales y solo un 20% de mujeres integran los concejos en los demás municipios del Departamento. No se presentó una sola candidata para la elección de rector de la Universidad de Caldas.

Manizales es una ciudad universitaria, con varias facultades en áreas de las ciencias sociales desde donde se ofrecen programas educativos en ciencia política, derecho, filosofía, comunicación social y periodismo, antropología, sociología, trabajo social, construcción de paz. En este contexto, la ciudad debería tener más mujeres formadas en feminismo, grupos de investigación sobre el tema, activismo proveniente de la academia que permita fortalecer el debate sobre lo público, así como la inclusión femenina en los distintos escenarios políticos.

Dice Mary Beard, y lo reafirman los líderes políticos con los que he conversado sobre el tema de la participación política de las mujeres, que los escenarios públicos son construidos desde reglas discursivas masculinas y esto se constituye en un obstáculo para la intervención femenina, puesto que encontramos estos espacios muy hostiles. A los partidos políticos, a sus líderes, a la academia, a los sindicatos, a las ONG, les queda el reto enorme de empezar procesos de empoderamiento femenino que permitan que la política se vuelva un terreno amable para las mujeres y que las cuotas de género dejen de ser una obligación difícil de cumplir porque no hay personas interesadas en participar de los temas públicos.