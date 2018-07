Termina próximamente su gestión en el Ministerio de Transporte el manizaleño Germán Cardona Gutiérrez. En dos oportunidades ejerció dicha posición en el gabinete del presidente Santos, al inicio y al final. Y debemos decir que Cardona fue un ministro serio. Es decir, que pensó en el largo plazo, buscó soluciones de raíz para los males que han aquejado la contratación de obras públicas en el país. Los anticipos desaparecieron, pues muchos de ellos se convertían en la plata de bolsillo de los contratistas, y en el peor de los casos, en el botín de los corruptos. Igualmente, se logró estructurar los procesos para las obras públicas realizadas por particulares en las asociaciones público-privadas.

Cardona demostró cómo se puede ejercer un ministerio de manera responsable, con una dedicación concentrada en el bien común y la eficiencia. Por ello, fue que él mismo en el caso del Aeropuerto de Palestina fue renuente a seguir metiéndole plata a un proyecto sin fondo y que no ha logrado ser estructurado debidamente. Seguramente su índice de popularidad no es el mejor entre algunos gremios e influenciadores de opinión que les gusta que los ministros se pasen por la faja los argumentos técnicos y hasta éticos cuando a beneficiar a sus regiones se trata. Pues, bien aquí se toparon con una persona seria.

Cardona, también exalcalde de Manizales, siempre ha mostrado carácter al ejercer los cargos públicos. Por ello, en la primera oportunidad que estuvo en el ministerio le correspondió enfrentar un crudo e irracional paro de transportadores y no dejó que el chantaje se impusiera. Este tipo de funcionarios son los que requiere el país. Gente que tenga principios, gente que no le dé miedo de las presiones indebidas de los grupos de interés focalizados en sus intereses y no en el bien común.

En su ejercicio de los cargos públicos ha demostrado un deseo genuino por la transparencia y la equidad. Esto le ha dado una gran autoridad moral y una profunda independencia que le ha brindado una libertad importantísima para ejercer las responsabilidades con foco en el deber y no en el amiguismo, concentrado en servicio y no en el poder, articulado sobre el bien público y no en el interés personal.

Germán Cardona puede entregar con tranquilidad y alegría el cargo al nuevo Gobierno. Y puede volver a su oficina de ingeniero. Con él, se cuenta con una persona que es una reserva importante para la región y que seguramente podrá ejercer un liderazgo interesante para el desarrollo de la región. ¡Hay que mantenerlo en el radar!