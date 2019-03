¿Cómo enfrentar situaciones complejas, cuando no hay confianza, o no hay acuerdo sobre lo que se debe hacer, o sencillamente no le agrada con quienes se enfrenta?

Adam Kahane, quien aplicó la Planeación por Escenarios para lograr lo que podríamos llamar los diálogos imposibles en la reconstrucción de Suráfrica, ha sistematizado su método que permite sentarse con los enemigos para buscar salidas gravísimos problemas. En su libro “Colaborar con el enemigo; cómo trabajar con quienes no estás de acuerdo, no te agrada, o no confías” nos presenta la herramienta secreta: colaboración flexible.

El camino es muy lógico. Frente a una situación problemática y compleja, hay que preguntarse: ¿Podemos cambiar la situación? Sí o no. Si responde sí a este primer interrogante, debe responder una segunda pregunta: ¿Podemos hacer ese cambio unilateralmente (solos)? Sí o no. En caso de responder afirmativamente a esta segunda pregunta, sencillamente puede “forzar” su solución, proceda, e implemente su plan. Si responde no, intente “colaborar” con otros para lograr el primer objetivo de cambiar la situación. A su vez, si ha respondido que no se puede cambiar la situación, hay que hacerse una segunda pregunta: ¿Puede soportar la situación? Sí o no. Si responde que sí, pues bien “adáptese” y trate de sobrevivir. Pero si responde que no, sencillamente le toca “alejarse”.

Pues, bien, se cuenta con cuatro salidas: “Forzar”, “adaptarse”, “alejarse” o “colaborar”. Por lo general si se trata de problemas complejos y contenciosos, normalmente la mejor solución es la que se puede construir entre todos. Por ello, Kahane, habla de la colaboración flexible. Una forma de colaborar con todo el mundo y no caer en la trampa de lo que llama la “enemificación”, es decir, sentirse rodeado de enemigos irreconciliables, actitud más corriente de lo que uno cree, por esa tendencia a victimizarnos.

La colaboración flexible busca ir delante en la solución de la situación, pero sin tener control sobre el proceso. Para llegar a la flexibilidad, Kahane plantea tres estiramientos: primero trabajar con todo el mundo, en particular con los que están también implicados en la situación problemática. En segundo lugar, la solución no está prehecha, por lo que se debe estar abierto a experimentar distintas perspectivas y posibilidades para seguir adelante. Y finalmente, se debe entrar directamente a la situación y estar dispuestos a cambiar la manera de hacer.

Qué bueno que en Colombia enemificáramos muchos menos, y colaboráramos flexiblemente. Muchos problemas estructurales los estaríamos trabajando para bienestar de todos, para ello necesitamos ser más generosos y menos prejuiciosos.