Rick Grimes

Una de las principales series de la historia de la televisión reciente es sin lugar a dudas The walking dead. Muchas veces he escrito sobre ella y sobre el significado que ha tenido para la teleaudiencia su historia y todo lo que ha inspirado para otras productoras, en las que se ahonda cada vez más en la psiquis de sus personajes que en el mero hecho de desarrollarse en un universo post apocalíptico. Para los fanáticos de la misma es bastante abrumadora la manera en que los realizadores le han ido soltando cuerda a la historia y que se supone en esta temporada que está a punto de finalizar nos dejarían conceptos más redondeados para continuar con el hilo argumental, sin embargo la forma en que está escrita nos hace pasar de la emoción absoluta por un enfrentamiento final entre Negan y Rick, a la angustia por darnos cuenta que se nos viene una trampa encima. Antes he expresado el sinsabor que genera el hecho que el antagonista sea tan fuerte y tan elaborado, un antagonista que pone en aprietos a todos y que parece que siempre se va a salir con la suya, precisamente es eso lo que nos mantiene pegados a la serie: que no sabemos a ciencia cierta qué esperar con cada entrega. Pero vale la pena argumentar que si bien los episodios sorprenden y enganchan, si se ha perdido fuerza y nos sentimos estancados en una inacabable lucha de poderes. Odiamos ver a Rick perdiendo, nos da tristeza cada que llora la muerte de su hijo o el sentirlo como desesperanzado. Es como un antihéroe que llegamos a detestar por ser débil y vulnerable, pero justo en ese instante nos invitan a ver un episodio de final de temporada que promete mucho. Caber anotar que es indispensable que los escritores nos sorprendan con un final infartante, porque no cabe duda que si no dejan a todos absortos con este último episodio va a ser mucho el público que se podría perder para la nueva entrega a finales de este año. Es obvio que aquellos fieles fanáticos seguiremos ahí, esperando que pase lo que tiene que pasar y que esperamos que todo esté fríamente calculado para no ir a tener un desastroso final como el de Lost (sí, no lo supero) y que pueda dársele un giro fabuloso a un programa que de verdad se merece un digno adiós de las pantallas del mundo. Por ahora FOX nos trae el próximo lunes el final de temporada, estaremos alertas y pendientes sobre lo que pueda pasar y tendremos en cuenta que con esta serie no hay nada que no nos pueda sorprender.