"Lo que codiciaba era la fragancia de ciertas personas:

aquellas, extremadamente raras, que inspiran amor".

El perfume

En 1985 se publicó una de las más inquietantes y maravillosas obras literarias del siglo XX, una novela que sin duda nos adentró a los lectores en una aventura inexplorada y en la que se nos llevó de la mano del protagonista en el descubrimiento de un universo desconocido. Cada página, cada momento de las cuatro partes en la que está dividida la obra nos mostraba, con la misma obsesión de Jean-Baptiste Grenouille, esa búsqueda del olor perfecto que contuviera todas las notas necesarias para ser amado e inolvidable. "El perfume: la historia de un asesino" se convirtió entonces en un referente de la nueva literatura haciendo de su autor, el alemán Patrick Süskind, uno de los más leídos del mundo. A pesar que ya el título nos lo determina, no es solo la historia de un asesino serial, es el conocimiento del arte de la perfumería en su más básica concepción en un París maloliente que logra traspasar mágicamente las páginas y nos hace sentir, con tan maravillosas descripciones, los olores y hedores de los que se habla en la historia.

Es mi segundo libro favorito y siempre me imaginé que en algún momento daría su paso al mundo del cine, lo cual sucedió en el 2006. Personalmente y siendo un ferviente admirador de la novela, a mí no me disgustó para nada la adaptación cinematográfica. A pesar que faltaron muchas cosas que se contienen en el libro y que es imposible hacer que el espectador logre sentir como lo consigue un lector, la esencia en sí de la historia me parece que quedó debidamente marcada en la cinta en su agobiante y cambiante fotografía. Por cierto también vale la pena tener en cuenta este título.

Ahora una vez contextualizados llegamos a lo que nos compete, a la serie Parfum, una producción alemana de seis episodios realizada en el 2018 y estrenada en noviembre de ese año. Está inspirada en el libro, no es una adaptación del mismo y eso es algo que debe tener en cuenta el espectador. Una cantante es encontrada asesinada y con mutilaciones en su cuerpo, al tiempo el reencuentro de cinco personajes que en su juventud experimentaron con la obtención de aromas impulsados por la novela El perfume, se convierte en una clave importante en la investigación. No hay mucho que contar, no se puede, hay que ver la producción e ir adivinando qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó y como se une como un rompecabezas sorprendente. Una acertada y muy inteligente producción de esas que nos alejan del concepto americano de las series y nos hace enamorarnos cada vez más de esa manera tan europea de contar algo sin ser evidente. Recomendadísima.